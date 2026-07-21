 Datoriile companiilor din Europa: 7 țări au depășit pragul de alertă, dar România e la polul opus. Cât de îndatorate sunt firmele noastre | adevarul.ro
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Datoriile companiilor din Europa: 7 țări au depășit pragul de alertă, dar România e la polul opus. Cât de îndatorate sunt firmele noastre

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Când Europa se îngrijorează din cauza datoriilor, atenția se îndreaptă de obicei către guverne. Însă și companiile se împrumută, iar țările în care firmele au cele mai mari datorii nu sunt neapărat cele la care ne-am aștepta.

7 țări au depășit pragul de alertă privind datoriile corporative FOTO Pixabay
7 țări au depășit pragul de alertă privind datoriile corporative FOTO Pixabay

Noile date Eurostat arată că nivelul datoriilor companiilor variază semnificativ în Uniunea Europeană. În șapte state membre, datoriile companiilor depășesc pragul de alertă de 85% din PIB stabilit de Comisia Europeană, deși există anumite nuanțe importante.

Cifrele scot în evidență o diferență surprinzătoare: unele dintre cele mai mari economii ale Europei au un nivel relativ moderat al datoriilor companiilor, în timp ce mai multe dintre cele mai mici centre financiare ale blocului comunitar se află în fruntea clasamentului, potrivit Euronews.

Ce măsoară cifrele

Indicatorul compară datoriile companiilor nefinanciare cu produsul intern brut al fiecărei țări. Acesta include împrumuturile bancare și titlurile de creanță, precum obligațiunile corporative, dar exclude băncile, companiile de asigurări și alte instituții financiare.

Împrumuturile dintre companiile situate în aceeași țară sunt, de asemenea, eliminate pentru a evita contabilizarea lor de două ori. La nivelul Uniunii Europene, datoriile companiilor reprezentau 70,1% din PIB la sfârșitul anului 2025.

În zona euro, raportul era ușor mai ridicat, de 71,6%. Ambele valori sunt aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 20 de ani, reflectând creșterea puternică a PIB-ului nominal din ultimii ani, care a depășit ritmul de creștere a împrumuturilor companiilor.

La polul opus, România se află la coada clasamentului, cu datorii corporative în valoare de doar 27,5% din PIB.

FOTO Eurostat
FOTO Eurostat

De ce este important pragul de alertă de 85%

Comisia Europeană folosește pragul de 85% din PIB în cadrul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice.

Pragul a fost introdus după criza financiară mondială și criza datoriilor suverane din zona euro, ca indicator al unor posibile împrumuturi excesive ale sectorului privat.

Depășirea acestui prag nu indică automat existența unor probleme financiare și nici nu declanșează sancțiuni.

În schimb, determină Comisia să evalueze dacă nivelul ridicat al datoriilor reflectă vulnerabilități economice reale sau factori structurali care duc la creșterea artificială a statisticilor.

Țările europene cu cele mai mari datorii ale companiilor

3. Suedia — 108,6% din PIB

Suedia este una dintre puținele țări aflate în partea superioară a clasamentului în care datoriile reflectă în principal împrumuturile companiilor autohtone. O mare parte din acestea este concentrată în sectorul imobiliar comercial.

Companiile imobiliare suedeze s-au împrumutat masiv în anii în care dobânzile s-au aflat la niveluri excepțional de scăzute, finanțându-se atât prin intermediul băncilor, cât și de pe piețele de obligațiuni. Când dobânzile au crescut brusc după 2022, sectorul a devenit una dintre principalele vulnerabilități financiare ale țării.

2. Danemarca — 115,4% din PIB

Nivelul ridicat al datoriilor companiilor din Danemarca este, de asemenea, în mare parte unul real. Cele mai mari companii internaționale ale țării, printre care Novo Nordisk, DSV, Carlsberg și Ørsted, s-au orientat tot mai mult către piețele internaționale de obligațiuni pentru a-și finanța extinderea.

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Potrivit Danmarks Nationalbank, împrumuturile prin emiterea de obligațiuni corporative s-au triplat în ultimii cinci ani. Cea mai mare parte a datoriilor este deținută de investitori străini și este adesea emisă prin subsidiare cu sediul în afara Danemarcei, reflectând caracterul global al companiilor daneze.

1. Luxemburg — 251,1% din PIB

Luxemburgul se află într-o categorie proprie.  Datoriile companiilor depășesc de peste două ori și jumătate producția economică anuală a țării, de departe cel mai ridicat raport din Uniunea Europeană. Totuși, banca centrală a țării spune că această cifră poate fi ușor interpretată greșit.

Luxemburgul găzduiește mii de companii de tip holding și de finanțare deținute de entități străine, ale căror datorii sunt în mare parte compensate de active financiare. În loc să indice împrumuturi excesive ale companiilor autohtone, cifra reflectă rolul Luxemburgului ca unul dintre cele mai importante centre din lume pentru finanțarea corporativă internațională.

De ce țările mici domină clasamentul

Patru dintre primele cinci țări din clasament, Luxemburg, Țările de Jos, Cipru și Belgia, sunt economii relativ mici. Acest lucru se explică în mare măsură prin rolul lor de centre financiare internaționale.

Aceste țări găzduiesc mii de companii de tip holding și vehicule de finanțare utilizate de corporațiile multinaționale pentru a-și gestiona investițiile și finanțarea internă peste granițe. Deși aceste entități au adesea o activitate economică limitată în țara gazdă, ele sunt clasificate drept companii nefinanciare în statisticile oficiale.

Un detaliu metodologic important contribuie, de asemenea, la nivelurile ridicate. Eurostat exclude împrumuturile acordate între companii situate în aceeași țară, însă finanțarea dintre companii care fac parte din același grup multinațional este în continuare inclusă atunci când tranzacția are loc peste granițe.

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În centrele financiare internaționale, aceste fluxuri transfrontaliere de finanțare intragrup reprezintă o parte semnificativă a datoriilor companiilor înregistrate în statistici, ceea ce duce la creșterea artificială a indicatorilor.

Acest lucru explică de ce băncile centrale din țări precum Belgia și Luxemburg publică indicatori alternativi, care elimină aceste structuri de finanțare și arată niveluri considerabil mai mici ale îndatorării companiilor autohtone.

Ce arată, de fapt, clasamentul

La prima vedere, datele sugerează că cele mai îndatorate companii din Europa sunt concentrate în Luxemburg, Cipru și Țările de Jos.

În realitate, cifrele spun la fel de multe despre locurile în care corporațiile multinaționale aleg să-și organizeze finanțele pe cât spun despre împrumuturile companiilor autohtone.

Odată eliminat efectul centrelor de finanțare internațională, imaginea se schimbă considerabil.

Franța se detașează ca un caz aparte: este singura economie europeană majoră care combină un nivel ridicat al datoriei publice cu un nivel realmente ridicat al îndatorării companiilor.

Spre deosebire de mai multe dintre țările mici aflate în fruntea clasamentului, banca centrală a Franței consideră că gradul de îndatorare al companiilor reprezintă o vulnerabilitate macrofinanciară reală, nu doar o distorsionare a statisticilor.

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