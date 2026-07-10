Problema noului Air Force One. Avionul primit de Trump nu are toate sistemele de apărare ale aeronavei prezidențiale

Noul Air Force One folosit de președintele american Donald Trump nu este echipat cu toate sistemele de securitate care au făcut din vechea aeronavă prezidențială una dintre cele mai bine protejate din lume.

Potrivit The New York Times, avionul Boeing 747-8 primit de la Qatar nu dispune de unele dintre capabilitățile defensive esențiale, inclusiv de sistemele avansate de apărare antirachetă.

Informațiile apar după ce Trump a folosit noua aeronavă la începutul acestei săptămâni pentru deplasarea în Turcia, însă s-a întors în Statele Unite la bordul vechiului Air Force One, la recomandarea Secret Service.

Surse familiarizate cu modernizarea aeronavei au declarat pentru publicația americană că ritmul accelerat impus de Casa Albă pentru introducerea în serviciu a avionului nu a permis instalarea tuturor sistemelor de securitate existente pe aeronava prezidențială tradițională.

Decizia de a reveni din Turcia cu vechiul Air Force One a atras atenția asupra nivelului de protecție oferit de aeronava primită de la Qatar.

Vizita a avut loc într-un context de securitate sensibil, Turcia fiind vecină cu Iranul, iar Statele Unite desfășurând în aceeași perioadă noi operațiuni militare împotriva regimului de la Teheran.

Doi foști oficiali ai Forțelor Aeriene americane au declarat că au fost surprinși să vadă noul avion folosit într-o deplasare externă, unde riscurile sunt considerabil mai ridicate.

„În contextul situației cu Iranul, acest lucru ar putea reprezenta un motiv de îngrijorare. Sincer, sunt surprins să văd acest avion folosit în afara Statelor Unite”, a declarat Frank Kendall, fost secretar al Forțelor Aeriene.

Andrew P. Hunter, fost responsabil al programului Air Force One în administrația Biden, a afirmat că transformarea completă a unui Boeing 747 într-o aeronavă prezidențială necesită mai mult de un an de lucrări.

Potrivit oficialilor citați de The New York Times, avionul din Qatar nu este dotat cu sistemele de autoapărare împotriva rachetelor ghidate termic, echipamente considerate standard pentru Air Force One.

Aceste componente sunt vizibile pe actualele aeronave prezidențiale, fiind montate sub aripi și în zona cozii avionului, însă lipsesc de pe Boeing-ul 747-8 oferit de Qatar.

Deși aceste sisteme au fost folosite foarte rar, ele sunt considerate esențiale pentru protecția președintelui Statelor Unite în cazul unor amenințări externe.

Casa Albă a respins criticile privind nivelul de securitate al aeronavei.

„Noul Air Force One este o aeronavă de ultimă generație, dotată cu protocoale de securitate de nivel înalt care asigură siguranța președintelui și a personalului său”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

La rândul lor, Forțele Aeriene americane au recunoscut că aeronava de tranziție nu include toate echipamentele prevăzute pentru viitoarele avioane prezidențiale.

„Nu a fost asumat niciun risc în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile pentru misiune. Dar echipa comună a făcut compromisuri în privința unor seturi de capabilități utilizate mai rar”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene.

Controversa a ajuns și în Congresul SUA. Cu o zi înainte de deplasarea lui Trump în Turcia, un grup de 13 senatori democrați a solicitat Forțelor Aeriene informații privind modificările aduse aeronavei primite de la Qatar.

Parlamentarii au pus sub semnul întrebării dacă avionul beneficiază de toate îmbunătățirile necesare pentru protecția președintelui și au acuzat administrația Trump că a prioritizat confortul și rapiditatea introducerii în serviciu a aeronavei în detrimentul securității.

Potrivit oficialilor americani, Iranul continuă să îl considere pe Donald Trump o țintă după uciderea generalului Qassem Soleimani în 2020, motiv pentru care măsurile de securitate ale președintelui au fost consolidate în ultimii ani. Cu toate acestea, evaluările actuale ale serviciilor de informații americane arată că nu există indicii privind un plan iminent al Teheranului de a-l asasina pe liderul de la Casa Albă.