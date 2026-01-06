Motivul pentru care Donald Trump îi susține pe loialiștii lui Maduro la conducerea Venezuelei. Raportul secret al CIA care a influențat decizia

S-a aflat care este motivul pentru care Donald Trump a ales să îi susțină pe loialiștii lui Nicolás Maduro în preluarea conducerii Venezuelei, în defavoarea liderilor opoziției.

Potrivit unor surse apropiate administrației americane, președintele Donald Trump a primit o evaluare detaliată a serviciilor secrete privind viitorul politic al Venezuelei. Documentul analizează care figuri politice ar fi cele mai potrivite pentru a prelua conducerea țării în eventualitatea în care regimul lui Nicolás Maduro ar pierde controlul, oferind Casei Albe informații strategice esențiale înainte de operațiuni militare sau decizii politice majore.

Serviciile secrete americane, mai exact CIA, au ajuns la concluzia că loialiștii de rang înalt ai regimului lui Nicolás Maduro, inclusiv fostul vicepreședinte Delcy Rodríguez, numită luni, 5 ianuarie, preşedinte interimar, ar fi cei mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea Venezuelei în cazul în care liderul de la Caracas ar pierde puterea.

Evaluarea apare într-un raport clasificat al CIA, prezentat președintelui american Donald Trump înainte de operațiunea militară a SUA din 3 ianuarie, potrivit a două surse familiarizate cu documentul citate de Reuters.

Analiza a fost distribuită unui cerc restrâns din echipa de securitate națională a Casei Albe și a cântărit semnificativ în deciziile luate de administrația Trump cu privire la viitorul politic al Venezuelei.

Potrivit surselor, raportul CIA a reprezentat principalul motiv pentru care președintele american a ales să o sprijine pe Delcy Rodríguez, și nu pe lidera opoziției, María Corina Machado, văzută de CIA drept mai puțin capabilă să asigure un control efectiv într-o perioadă de tranziție marcată de tensiuni.

În esență, evaluarea susține că figuri din interiorul regimului de la Caracas beneficiază de sprijinul instituțiilor-cheie ale statului, inclusiv al armatei și al aparatului de securitate, în timp ce opoziția ar întâmpina dificultăți majore în a prelua rapid puterea și a menține ordinea.

Reacția Casei Albe

Deși Casa Albă a refuzat să confirme oficial existența sau conținutul raportului CIA, administrația Trump a transmis că deciziile privind Venezuela sunt luate pe baza unor evaluări constante ale situației internaționale.

„Preşedintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Preşedintele şi echipa sa de securitate naţională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârşit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite şi devine o ţară mai bună pentru poporul venezuelean”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

Potrivit acesteia, Trump primește informări săptămânale despre evoluțiile politice globale, iar abordarea administrației sale în cazul guvernului de la Caracas urmărește atât interesele strategice ale Statelor Unite, cât și stabilizarea Venezuelei după înlăturarea lui Maduro.