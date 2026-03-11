search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Republica Moldova părăsește definitiv CSI, organizație fondată de Kremlin în 1991. Proiectul de lege, aprobat de Guvernul de la Chișinău. Reacția UE

Publicat:

Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 11 martie, proiectele de lege privind denunţarea Acordului de constituire a Comunităţii Statelor Independente (CSI), semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, a Protocolului la acest Acord din 21 decembrie 1991, precum şi a Statutului CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

Secretarul de stat al MAE din Republica Moldova, Sergiu Mihov. FOTO FB Sergiu Mihov
Secretarul de stat al MAE din Republica Moldova, Sergiu Mihov. FOTO FB Sergiu Mihov

Proiectele de lege urmează să fie transmise Parlamentului pentru examinare şi votare, informează Moldopres, citată de Agerpres.

Aprobarea dată de Guvernul Republicii Moldova vine după ce decizia de denunţare a respectivelor documente a fost anunțată marţi de Ministerul de Externe al ţării, care a argumentat că Federația Rusă nu respectă valorile și principiile fundamentale ale CSI (organizație fondată de Kremlin), prin care statele „recunosc şi respectă reciproc integritatea teritorială şi inviolabilitatea frontierelor existente în cadrul Comunității".

„Încălcarea cu regularitatea a acestor principii fundamentale, actul de agresiune împotriva Georgiei, războiul ilegal împotriva Ucrainei, ocuparea şi anexarea teritoriilor acestor ţări, staţionarea ilegală a trupelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova a subminat rolul CSI ca organizaţie menită să menţină pacea şi stabilitatea în regiune", a declarat secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov.

O decizie de mult aşteptată de societate

Ministerul subliniază că denunţarea Acordului CSI este o acţiune firească şi inevitabilă în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„Procesul de aderare la UE impune Republicii Moldova renunțarea inevitabilă la obligaţiile din cadrul CSI, care sunt incompatibile cu statul de stat membru al UE. Respectiv, în contextul priorităţilor Republicii Moldova drept stat candidat la aderarea la UE, renunţarea la obligaţiile ce decurg din apartenenţa la CSI este o măsură pentru conformarea la angajamentele asumate în raport cu UE. Denunţarea acordului şi a statului CSI reprezintă o acţiune firească pentru a realiza obiectivul strategic de integrare europeană prevăzut în Constituţia Republicii Moldova", a afirmat Sergiu Mihov.

Prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu a declarat că aceasta „este o decizie de mult aşteptată de societate, de majoritatea absolută a cetăţenilor noştri".

Ministerul de Externe al republicii Moldova a subliniat că denunţarea acestor tratate fondatoare ale CSI nu presupune şi nu condiţionează încetarea participării Republicii Moldova la alte acorduri încheiate în cadrul CSI, care aduc beneficii concrete cetăţenilor şi economiei naţionale. Astfel, Republica Moldova va continua să aplice în relaţiile cu statele membre CSI a tratatelor preponderent în domeniul comercial-economic, cum ar fi Acordul privind zona de liber schimb, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale ţării.

Libera circulaţie a cetăţenilor Republicii Moldova în statele CSI nu va fi afectată de această decizie, fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale în vigoare, afirmă MAE.

Denunţarea statutului de stat participant la CSI va genera şi economii pentru bugetul de stat de circa 3,1 milioane de lei anual (cotizaţie anuală de membru).

Republica Moldova a iniţiat, în ultimii doi ani, un proces amplu de examinare a relevanţei şi aplicabilităţii tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri cu CSI, 71 au fost deja denunţate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

„Moldova a început să se retragă din această structură şi, de facto, a încetat să mai participe la ea”

Uniunea Europeană a apreciat miercuri demersurile inițiate de Republica Moldova pentru a părăsi CSI, pe care le-a considerat „foarte pozitive" pentru drumul de integrare al acestei ţări în Uniunea Europeană.

„Luăm act că, după războiul de agresiune la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova a început să se retragă din această structură şi, de facto, a încetat să mai participe la ea", a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, în cadrul conferinței de presă zilnice a Comisiei, citată de EFE.

Ea a adăugat că Moldova a luat această decizie „pentru a se alinia la Politica Externă şi de Securitate Comună a UE, ceea ce, evident, reprezintă un pas foarte pozitiv şi demonstrează că poporul moldovean a luat decizia corectă, deoarece nu se poate miza pe Rusia", ţară care, potrivit declarațiilor sale, a încercat din nou să influențeze ultimele alegeri din Republica Moldova

