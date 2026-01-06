search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Corina Machado își anunță revenirea în Venezuela după căderea regimului Nicolas Maduro. Mesajul pentru Donald Trump

Publicat:

Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, mai ales după ce a câștigat Nobelul pentru Pace, şi-a anunțat intenția de a reveni în țară după arestarea președintelui venezuelean și a apreciat intervenția SUA.

Corina Machado, anunţă că se întoarce în Venezuela. FOTO: AFP
Corina Machado, anunţă că se întoarce în Venezuela. FOTO: AFP

Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, a declarat că intenționează să revină în Venezuela după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat în cadrul operațiunii conduse de Statele Unite.

Într-un interviu acordat luni, 5 ianuarie, la Fox News, Corina Machado i-a mulţumit președintelui american şi a calificat acțiunile lui Donald Trump drept  un pas important pentru libertatea și demnitatea venezuelenilor.

În acest context, ea a amintit că, în octombrie 2025, i-a dedicat președintelui Trump Premiul Nobel pentru Pace.

Vă reamintim că, pentru a putea primi distincția la Oslo, lidera opoziției a fost nevoită să părăsească Venezuela în secret și nu a mai participat la ceremonia oficială. În interviul pentru Fox News, ea a menționat că nu a mai vorbit cu Trump de la acel moment, dar salută contribuția sa la detronarea lui Maduro.

Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, a părăsit țara luna trecută și nu s-a mai întors de atunci, însă luni a anunțat că intenționează să se întoarcă în Venezuela cât mai curând posibil.

Fără a dezvălui locul exact în care se află, lidera opoziției a criticat-o dur pe Delcy Rodriguez, fostul vicepreședinte venezuelean, care a depus luni jurământul ca președinte interimar al Venezuelei.

Corina Machado a afirmat că Delcy Rodriguez a fost „unul dintre principalii arhitecți ai torturii” din cadrul guvernului de la Caracas și a subliniat că aceasta este respinsă de populația venezueleană.

Deși Delcy Rodriguez și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Washingtonul, opoziția consideră că fostul oficial nu se bucură de legitimitate în rândul cetățenilor.

Corina Machado a prezentat, de asemenea, planurile opoziției pentru viitorul Venezuelei: transformarea țării într-un centru energetic regional, restabilirea statului de drept pentru a proteja investițiile străine și facilitarea revenirii venezuelenilor care au părăsit țara în timpul administrației Maduro.

Ea a susținut că opoziția va obține „peste 90% din voturi” în alegeri libere și corecte, subliniind dorința de a reconstrui țara pe baze solide.

Declaraţiile sale vin în contextul în care Donald Trump a refuzat să-i ofere sprijin public, declarând că lidera opoziției nu are suficientă susținere în Venezuela pentru a conduce țara, excluzând, totodată, organizarea alegerilor în următoarele 30 de zile şi afirmând într-un interviu că SUA trebuie „mai întâi să pună țara pe picioare”.

Deși Donald Trump a precizat că nu dorește să se amestece în politica internă a altor state, așa cum s-a întâmplat în Irak și Afganistan în anii 2000, el și-a exprimat clar interesul pentru resursele vaste de petrol ale Venezuelei, considerate cele mai mari rezerve de țiței dovedite din lume.

