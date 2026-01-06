Corina Machado își anunță revenirea în Venezuela după căderea regimului Nicolas Maduro. Mesajul pentru Donald Trump

Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, mai ales după ce a câștigat Nobelul pentru Pace, şi-a anunțat intenția de a reveni în țară după arestarea președintelui venezuelean și a apreciat intervenția SUA.

Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, a declarat că intenționează să revină în Venezuela după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat în cadrul operațiunii conduse de Statele Unite.

Într-un interviu acordat luni, 5 ianuarie, la Fox News, Corina Machado i-a mulţumit președintelui american şi a calificat acțiunile lui Donald Trump drept un pas important pentru libertatea și demnitatea venezuelenilor.

În acest context, ea a amintit că, în octombrie 2025, i-a dedicat președintelui Trump Premiul Nobel pentru Pace.

Vă reamintim că, pentru a putea primi distincția la Oslo, lidera opoziției a fost nevoită să părăsească Venezuela în secret și nu a mai participat la ceremonia oficială. În interviul pentru Fox News, ea a menționat că nu a mai vorbit cu Trump de la acel moment, dar salută contribuția sa la detronarea lui Maduro.

Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, a părăsit țara luna trecută și nu s-a mai întors de atunci, însă luni a anunțat că intenționează să se întoarcă în Venezuela cât mai curând posibil.

Fără a dezvălui locul exact în care se află, lidera opoziției a criticat-o dur pe Delcy Rodriguez, fostul vicepreședinte venezuelean, care a depus luni jurământul ca președinte interimar al Venezuelei.

Corina Machado a afirmat că Delcy Rodriguez a fost „unul dintre principalii arhitecți ai torturii” din cadrul guvernului de la Caracas și a subliniat că aceasta este respinsă de populația venezueleană.

Deși Delcy Rodriguez și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu Washingtonul, opoziția consideră că fostul oficial nu se bucură de legitimitate în rândul cetățenilor.

Corina Machado a prezentat, de asemenea, planurile opoziției pentru viitorul Venezuelei: transformarea țării într-un centru energetic regional, restabilirea statului de drept pentru a proteja investițiile străine și facilitarea revenirii venezuelenilor care au părăsit țara în timpul administrației Maduro.

Ea a susținut că opoziția va obține „peste 90% din voturi” în alegeri libere și corecte, subliniind dorința de a reconstrui țara pe baze solide.

Declaraţiile sale vin în contextul în care Donald Trump a refuzat să-i ofere sprijin public, declarând că lidera opoziției nu are suficientă susținere în Venezuela pentru a conduce țara, excluzând, totodată, organizarea alegerilor în următoarele 30 de zile şi afirmând într-un interviu că SUA trebuie „mai întâi să pună țara pe picioare”.

Deși Donald Trump a precizat că nu dorește să se amestece în politica internă a altor state, așa cum s-a întâmplat în Irak și Afganistan în anii 2000, el și-a exprimat clar interesul pentru resursele vaste de petrol ale Venezuelei, considerate cele mai mari rezerve de țiței dovedite din lume.