UE adoptă noi sancțiuni împotriva Iranului: 19 oficiali și entități, acuzați de încălcări grave ale drepturilor omului

Uniunea Europeană a decis să impună noi sancțiuni împotriva a 19 oficiali și entități din Iran, pe care îi consideră responsabili pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Anunțul a fost făcut miercuri de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Potrivit deciziei adoptate de statele membre ale Uniunii Europene, persoanele și organizațiile vizate sunt acuzate de implicare în represiunea populației din Iran, relatează Agerpres.

„UE continuă să tragă Iranul la răspundere. Astăzi, ambasadorii statelor membre ale UE au aprobat noi sancțiuni care vizează 19 oficiali ai regimului și entități responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului”, a transmis Kaja Kallas.

Șefa diplomației europene a subliniat că măsura are și un mesaj politic clar pentru autoritățile de la Teheran. „În timp ce războiul din Iran continuă, UE își va proteja interesele și îi va urmări pe cei responsabili pentru represiunea internă. De asemenea, transmite un mesaj Teheranului că viitorul Iranului nu poate fi construit pe represiune”, a scris Kallas pe X.

Noul lider suprem al Iranului nu este vizat

Surse diplomatice au precizat că noile sancțiuni nu îl vizează pe Mojtaba Khamenei, noul ghid suprem al Iranului, care a preluat această funcție după moartea tatălui său, Ali Khamenei. Acesta a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a loviturilor lansate de Statele Unite și Israel.

Aceleași surse au explicat că sancțiunile nu au legătură directă cu conflictul militar actual din Orientul Mijlociu, ci sunt motivate de situația drepturilor omului și de reprimarea populației iraniene.

Sute de persoane deja sancționate de UE

Înaintea acestei decizii, Uniunea Europeană avea deja pe lista sancțiunilor aproximativ 247 de persoane și 50 de entități din Iran, acuzate de încălcări ale drepturilor omului.

Sancțiunile impuse de UE presupun, printre altele, înghețarea activelor pe teritoriul Uniunii Europene și interzicerea intrării în statele membre.