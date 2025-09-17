Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor

Dovezile prezentate marți de procurorii din Utah au oferit cele mai clare indicii de până acum în legătură cu motivele care l-ar fi împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe activistul conservator Charlie Kirk, în timpul unui discurs la Universitatea din Utah, relatează The Guardian.

În mesajele citate de procurorii americani, care au cerut pedeapsa cu moartea pentru tânărul de 22 de ani, Robinson îi spune partenerului său, aflat „în tranziție de gen”, că s-a săturat de „ura” din discursul lui Kirk.

„Unele forme de ură nu pot fi negociate”, i-a spus Robinson partenerului său, înainte de a-l ucide pe activistul conservator în timpul unui eveniment la Universitatea din Utah (UVU), la scurt timp după ce acesta afirmase că mult „prea multe” persoane transsexuale au comis atacuri armate în masă în SUA. Potrivit Arhivei Violencei cu Arme, organizație non-partizană, doar aproximativ 0,1% din astfel de atacuri armate din ultimul deceniu ar fi fost comise de persoane transsexuale, notează The Guardian.

Potrivit procurorilor, după arestarea lui Robinson, mama acestuia le-a spus anchetatorilor că în ultimul an fiul ei a început să aibă opinii politice și „să se încline mai mult spre stânga, devenind mai pro-gay și orientat spre drepturile transsexualilor”.

Pe fondul relației sale romantice cu colegul de cameră, „acest lucru a dus la mai multe discuții cu membrii familiei, dar mai ales între Robinson și tatăl său, care au opinii politice foarte diferite”, au adăugat procurorii.

Relatările din presa americană au dezvăluit că părinții lui Robinson erau alegători republicani înregistrați, care au votat în alegerile din 2024, în favoarea unui al doilea mandat pentru Donald Trump, cu ale cărui vederi politice Kirk era strâns aliniat.

Procurorii au declarat că un mesaj text trimis de Robinson colegului său de cameră a evidențiat că suspectul îl percepea pe tatăl său ca fiind „un susținător MAGA înrăit” de când președintele american a revenit în Biroul Oval în ianuarie.

Mesajele dinaintea crimei arată că atacul a fost plănuit

Potrivit procurorilor, „într-o conversație dinaintea atacului armat, Robinson a menționat că Charlie Kirk va organiza un eveniment la UVU, și a comentat că este un «loc stupid» pentru eveniment”, le-a spus mama sa anchetatorilor.

Aceasta a mai dezvăluit anchetatorilor că, în timpul acelei conversații, Robinson „l-a acuzat și pe Kirk de răspândirea urii”.

Părinții lui Robinson le-ar fi spus anchetatorilor că au bănuit că fiul lor este cel care l-a ucis pe Kirk după ce au văzut la știri o imagine de pe camera de supraveghere a presupusului atacator. Potrivit procurorilor, cuplul a fost de acord că seamănă cu Robinson - iar tatăl său, un vânător autorizat, se temea că pușca despre care poliția bănuia că a fost folosită pentru comiterea crimei era similară celei pe care i-a făcuse cadou fiului său.

Tatăl și fiul au avut curând o conversație, iar tânărul a sugerat că l-a ucis pe Kirk, a declarat Robinson senior anchetatorilor, potrivit procurorilor. Tyler i-a explicat părintelui că „există prea mult rău” și că directorul executiv al Turning Point USA „răspândește prea multă ură”.

Robinson s-a predat în cele din urmă autorităților a doua zi, cu ajutorul unui prieten de familie și ofițer local de aplicare a legii.

Procurorii au declarat că probele ADN găsite pe pușca folosită pentru uciderea lui Kirk – de care se debarasase în apropierea locului faptei – precum și mesajele schimbate cu colegul de cameră au furnizat dovezi suplimentare că el este ucigașul lui Kirk.

Știrile despre mesajele inscripționate pe gloanțele găsite lângă arma crimei au dat naștere la multiple speculații despre posibilele înclinații politice ale proprietarului puștii. Însă mesajul lui Robinson către colegul său de cameră, așa cum a fost citat de procurori, a respins în mod evident aceste informații, numindu-le „în mare parte o memă uriașă”.

Tyler Robinson i s-a confesat partenerului său

Procurorii au declarat că acele inscripții includeau expresiile „hei, fascistule” și „O bella ciao”, versurile unui cântec italian de rezistență antifascistă din popularul serial Netflix Money Heist.

Printre mesajele text dezvăluite de procurori se numără și unul în care colegul de cameră îl întreabă pe Robinson: „Nu ai fost tu cel care a făcut-o, nu-i așa?”

Robinson ar fi răspuns: „Îmi pare rău, dar eu am fost”.

Conform acestor mesaje, Robinson și-a cerut scuze și pentru că a trebuit să-l „implice” pe colegul de cameră. „Speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe”, a scris Robinson.

Cea mai gravă acuzație adusă împotriva lui Robinson este crima cu circumstanțe agravante. Procurorii au declarat că intenționează să ceară pedeapsa cu moartea împotriva lui Robinson dacă acesta va fi găsit vinovat.

Unul dintre factorii agravanți care susțin acuzația de omor capital adusă lui Robinson este faptul că l-a țintit pe comentatorul conservator „Charlie Kirk în baza opiniilor politice a acestuia”, a declarat Jeff Gray, procurorul-șef al comitatului.

Gray a adăugat: „Nu iau această decizie cu ușurință”.

„Și este o decizie pe care am luat-o independent, în calitate de procuror al comitatului, bazându-mă exclusiv pe dovezile disponibile – și pe circumstanțele și natura infracțiunii.”