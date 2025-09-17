search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței

Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii americani au anunţat marţi că Tyler Robinson, presupusul ucigaş al influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, precizând că vor solicita condamnarea la moarte în cazul său.

Robinson, arestat pentru ucidere Chiarlie Kirk, riscă pedeapsa cu moartea. FOTO Profimedia
Robinson, arestat pentru ucidere Chiarlie Kirk, riscă pedeapsa cu moartea. FOTO Profimedia

După prima înfățișări a lui Robinson în fața instanței, marți, în Utah, procurorii au dezvăluit șapte acuzații în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, declarând că vor solicita pedeapsa cu moartea, potrivit BBC.

În timpul apariției sale în instanță, Robinson purta o vestă verde închis, fără mâneci.

Îmbrăcămintea este menită să prevină autovătămarea, nu o vestă antiglonț.

Anterior, procurorul comitatului Utah, Jeff Gray, a declarat că Robinson a sugerat că își va lua viața, înainte de a fi convins să se predea.

Este doar începutul a ceea ce va fi probabil un proces juridic de lungă durată și extrem de atent analizat, notează sursa citată, precizând că ar putea dura ceva timp până când Tyler Robinson va fi judecat, dacă dosarul va ajunge în această etapă.

Investigarea cazului ar putea dura săptămâni sau luni. Dată fiind notorietatea lui Charlie Kirk, miza este mare pentru autoritățile care conduc ancheta în acest caz, relatează BBC.

Cum și-a justificat Tyler Robinson faptele

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, şi-a justificat acţiunea faţă de apropiaţii săi prin „ura” vehiculată, potrivit lui, de Charlie Kirk , a declarat procurorul comitatului Utah, Jeffrey Gray, într-o conferință de presă, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Robinson este vizat de șapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, „pentru că a cauzat intenționat sau cu bună știință moartea lui Charlie Kirk în circumstanțe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane”, a menționat procurorul.

„Îmi voi declara oficial intenția de a solicita pedeapsa cu moartea”

Principale două capete de acuzare sunt însoțite de circumstanțe agravante „deoarece acuzatul l-a fi luat ca țintă pe Charlie Kirk din cauza expresiei sale politice, știind că erau prezenți copii care vor asista la omucidere", a precizat el.

„În urma acestei conferințe de presă, îmi voi declara oficial intenția de a solicita pedeapsa cu moartea”, a spus procurorul, explicând ca Tyler Robinson va rămâne, prin urmare, în arest, fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susținător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat miercuri în gât în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

SUA

