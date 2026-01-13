Video Momentul viral în care un agent ICE alunecă pe gheață, încercând să prindă un protestatar care îl fotografia

Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a alunecat pe gheață în timp ce urmărea un protestatar, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Sursă video: Facebook/Brendon Leung

În timp ce agentul fugea, a călcat pe gheață și a căzut pe spate, moment care a stârnit râsete și aplauze din partea protestatarilor. Umilit, s‑a ridicat și a fugit în direcția opusă, părând rănit după cădere.

După ce videoclipul a devenit viral, internauții au făcut glume pe seama momentului, râzând de agenții ICE.

Potrivit The Mirror US, momentul a avut loc în Minnesota, statul unde o femeie a fost împușcată mortal, pe 7 ianuarie, de un agent ICE.

Serviciul pentru Imigrație și Controlul Vămilor al Statelor Unite (ICE) a transmis pe platforma X că, în timpul unor operațiuni desfășurate miercuri la Minneapolis, ofițerii au fost blocați de persoane violente. Potrivit instituției, o femeie a încercat să îi calce cu mașina pe agenți, „într-o tentativă de a-i ucide, un act de terorism intern”.

Un ofițer ICE, „temându-se pentru viața sa și a colegilor săi”, a tras focuri de armă în legitimă apărare. „Acesta și-a folosit pregătirea și și-a salvat propria viață, precum și pe cea a colegilor săi”, se arată în mesaj.

Primarul Minneapolis, Jacob Frey, a respins puternic această afirmație după ce a vizionat videoclipul: „Ei încearcă deja să dea vina pe asta ca fiind un act de autoapărare”, a spus Frey.

„Văzând videoclipul cu ochii mei, vreau să le spun tuturor direct că asta e o prostie. Acesta a fost un agent care a folosit cu neglijență puterea, rezultând în moartea unei persoane.”

Incidentul a determinat sute de protestatari să iasă pe străzile din Minneapolis, scandând „Arestați criminalul”. Demonstranții s-au adunat în semn de solidaritate, cerând responsabilitate și justiție.