Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA

Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times. Trump și-a încheiat miercuri vizita în Japonia, unde a fost primit de noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, despre care liderul american a spus că este „o femeie incredibilă”.

Meniul a fost o abatere de la practica diplomatică de a oferi preparate locale. În 2019, prim-ministrul Shinzo Abe l-a dus Trump la un restaurant hibachi care servea friptură de vită Wagyu. În cadrul vizitei sale din 2022, fostul președintele american Joe Biden a fost servit cu somon, pui, fructe și legume din diferite părți ale Japoniei.

În Japonia, orezul este un aliment de bază și un simbol al identității națiunii, însă recent a devenit subiect de dezbatere în plan intern din cauza penuriei care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor.

Pare o decizie calculată din partea biroului premierului Takaichi, menită să fie un gest de bunăvoință față de Statele Unite în timpul primei sale întâlniri cu Trump, a comentat Rintaro Nishimura, asociat senior la Tokyo la Asia Group, o firmă de consultanță în afaceri.

De asemenea, a părut să semnaleze angajamentul proaspătului prim-ministru față de termenii unui acord comercial încheiat de Japonia cu Statele Unite în iulie, ce conține o prevedere pentru a crește importurile de orez din Statele Unite, a spus el.

Mesajul nu a trecut neobservat la Washington. George Glass, ambasadorul SUA în Japonia, a declarat că decizia de a-l servi pe Trump cu orez american arată că parteneriatul dintre Japonia și SUA „a pătruns profund în toate domeniile”.

Restricțiile impuse de Japonia la importurile de orez au reprezentat un punct de blocaj în negocierile comerciale, dar în cele din urmă Japonia a fost de acord să crească importurile de orez din SUA cu 75%. Importul de orez a reprezentat o alternativă economică, în contextul în care oferta de soiuri autohtone s-a diminuat.

Statele Unite, cel mai mare exportator de orez către Japonia, au reprezentat aproximativ 5% din consumul de orez al țării anul trecut, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Meniul a stârnit reacții pe rețelele de socializare

Unii comentatori japonezi de pe rețelele de socializare au deplâns faptul că orezul japonez a fost înlocuit cu cel american. „De ce nu a fost orez japonez?”, a scris cineva. „Ce păcat.” Un altul a comentat: „Îmi pare rău, dar nu pot face compromisuri în ceea ce privește orezul. Este sufletul poporului japonez.”

Alături de orez, meniul a inclus vinete din Nara, prefectura de origine a lui Takaichi, conform unei fotografii a meniului postată pe rețelele de socializare de Glass.

Din punct de vedere culinar, alegerea orezului american nu este o problemă, a explicat Takashi Kobayashi, un comerciant cu amănuntul de orez din Tokyo. Într-un preparat cu aromă puternică, distincția dintre orezul japonez premium și cel importat s-ar pierde oricum, a spus el.

Conform meniului afișat ambasadorul SUA în Japonia, o parte din orez a fost servit gratinat.

„Nu este o idee rea să demonstrăm că încearcă să colaboreze cu SUA”, a apreciat Kobayashi despre noul prim-ministru. „Nu ar trebui să-l supărăm pe Trump.”

Donald Trump și Sanae Takaichi, schimb de complimente

Sanae Takaichi, care a devenit prima femeie prim-ministru al țării cu doar câteva zile în urmă, a stabilit o bună legătură cu Trump, apărând în același timp interesele economice ale Japoniei. A vorbit despre baseball și l-a întâmpinat pe președintele american cu ceea ce acesta a descris drept o strângere de mână „foarte puternică”.

Proaspătul premier japonez i-a spus lui Trump că a urmărit al treilea meci al Seriei Mondiale americane înainte de eveniment și a anunțat că Japonia va oferi orașului Washington 250 de cireși și artificii pentru festivitățile din 4 iulie, care vor marca cea de-a 250-a aniversare a Americii anul viitor.

Takaichi a evidențiat legăturile cu regretatul prim-ministru japonez Shinzo Abe, mentorul ei ultraconservator, care legase o prietenie cu Trump în timpul primului mandat al acestuia prin pasiunea lor comună pentru golf.

„De fapt, prim-ministrul Abe mi-a vorbit adesea despre diplomația dumneavoastră dinamică”, a spus aceasta.

Trump i-a spus că este „mare lucru” faptul că a fost aleasă prima femeie prim-ministru al Japoniei și a spus că SUA sunt dedicate Japoniei. Cunoscut pentru faptul că nu se sfiește să-și certe public omologii străini, el nu a avut decât cuvinte de laudă pentru Takaichi.

„Vom fi acolo pentru orice putem ca să ajutăm Japonia”, a spus Trump. „Suntem un aliat la cel mai puternic nivel.”

Cei doi lideri au semnat șepci de baseball negre cu mesajul „Japonia s-a întors”, in stilul șepcilor roșii „Make America Great Again”.

Un Ford F-150 auriu a fost parcat pentru vizita lui Trump în fața Palatului Akasaka, casa de oaspeți a orașului Tokyo pentru liderii străini în vizită.

Trump s-a plâns adesea că Japonia nu cumpără vehicule americane, care sunt prea late pentru a fi practice pe străzile înguste ale Japoniei. Însă guvernul japonez ia în considerare achiziționarea unei flote de camioane Ford pentru inspecția drumurilor și a infrastructurii.

„Epoca de aur” a alianței SUA-Japonia

Liderii au semnat un acord pentru „epoca de aur” a alianței între națiunile, un cadru în baza căruia SUA vor impozita bunurile importate din Japonia cu 15%, în timp ce Japonia va crea un fond de investiții de 550 de miliarde de dolari în SUA.

Trump și-a concentrat politica externă față de Asia în jurul tarifelor vamale și comerțului, dar marți a ținut un discurs la bordul portavionului USS George Washington, andocat la o bază navală americană din apropierea orașului Tokyo. Președintele a invitat-o și pe Takaichi, care a vorbit la rândul ei, în contextul în care Japonia intenționează să își mărească cheltuielile militare.

Președintele american a vorbit despre dotările portavionului, despre adversarii săi politici, despre securitatea națională și despre economia SUA, anunțând totodată că Takaichi i-a promis că Toyota va investi 10 miliarde de dolari în fabrici auto din America.

Trump a sosit luni la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul într-o vizită ceremonială după o scurtă călătorie la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru summitul anual al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est .

Următoarea oprire a lui Trump este Coreea de Sud, care găzduiește summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific. Trump urmează să aibă o întrevedere cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Joi, Trump își va încheie turneul în Asia cu o întâlnire mult așteptată cu liderul chinez Xi Jinping.