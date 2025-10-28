search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times. Trump și-a încheiat miercuri vizita în Japonia, unde a fost primit de noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, despre care liderul american a spus că este „o femeie incredibilă”.

Foto epa-efe
Foto epa-efe

Meniul a fost o abatere de la practica diplomatică de a oferi preparate locale. În 2019, prim-ministrul Shinzo Abe l-a dus Trump la un restaurant hibachi care servea friptură de vită Wagyu. În cadrul vizitei sale din 2022, fostul președintele american Joe Biden a fost servit cu somon, pui, fructe și legume din diferite părți ale Japoniei.

În Japonia, orezul este un aliment de bază și un simbol al identității națiunii, însă recent a devenit subiect de dezbatere în plan intern din cauza penuriei care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor.

Pare o decizie calculată din partea biroului premierului Takaichi, menită să fie un gest de bunăvoință față de Statele Unite în timpul primei sale întâlniri cu Trump, a comentat Rintaro Nishimura, asociat senior la Tokyo la Asia Group, o firmă de consultanță în afaceri.

De asemenea, a părut să semnaleze angajamentul proaspătului prim-ministru față de termenii unui acord comercial încheiat de Japonia cu Statele Unite în iulie, ce conține o prevedere pentru a crește importurile de orez din Statele Unite, a spus el.

Mesajul nu a trecut neobservat la Washington. George Glass, ambasadorul SUA în Japonia, a declarat că decizia de a-l servi pe Trump cu orez american arată că parteneriatul dintre Japonia și SUA „a pătruns profund în toate domeniile”.

Restricțiile impuse de Japonia la importurile de orez au reprezentat un punct de blocaj în negocierile comerciale, dar în cele din urmă Japonia a fost de acord să crească importurile de orez din SUA cu 75%. Importul de orez a reprezentat o alternativă economică, în contextul în care oferta de soiuri autohtone s-a diminuat.

Statele Unite, cel mai mare exportator de orez către Japonia, au reprezentat aproximativ 5% din consumul de orez al țării anul trecut, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Meniul a stârnit reacții pe rețelele de socializare

Unii comentatori japonezi de pe rețelele de socializare au deplâns faptul că orezul japonez a fost înlocuit cu cel american. „De ce nu a fost orez japonez?”, a scris cineva. „Ce păcat.” Un altul a comentat: „Îmi pare rău, dar nu pot face compromisuri în ceea ce privește orezul. Este sufletul poporului japonez.”

Alături de orez, meniul a inclus vinete din Nara, prefectura de origine a lui Takaichi, conform unei fotografii a meniului postată pe rețelele de socializare de Glass.

Din punct de vedere culinar, alegerea orezului american nu este o problemă, a explicat Takashi Kobayashi, un comerciant cu amănuntul de orez din Tokyo. Într-un preparat cu aromă puternică, distincția dintre orezul japonez premium și cel importat s-ar pierde oricum, a spus el.

Conform meniului afișat ambasadorul SUA în Japonia, o parte din orez a fost servit gratinat.

„Nu este o idee rea să demonstrăm că încearcă să colaboreze cu SUA”, a apreciat Kobayashi despre noul prim-ministru. „Nu ar trebui să-l supărăm pe Trump.”

image

Donald Trump și Sanae Takaichi, schimb de complimente 

Sanae Takaichi, care a devenit prima femeie prim-ministru al țării cu doar câteva zile în urmă, a stabilit o bună legătură cu Trump, apărând în același timp interesele economice ale Japoniei. A vorbit despre baseball și l-a întâmpinat pe președintele american cu ceea ce acesta a descris drept o strângere de mână „foarte puternică”.

Proaspătul premier japonez i-a spus lui Trump că a urmărit al treilea meci al Seriei Mondiale americane înainte de eveniment și a anunțat că Japonia va oferi orașului Washington 250 de cireși și artificii pentru festivitățile din 4 iulie, care vor marca cea de-a 250-a aniversare a Americii anul viitor.

Takaichi a evidențiat legăturile cu regretatul prim-ministru japonez Shinzo Abe, mentorul ei ultraconservator, care legase o prietenie cu Trump în timpul primului mandat al acestuia prin pasiunea lor comună pentru golf.

„De fapt, prim-ministrul Abe mi-a vorbit adesea despre diplomația dumneavoastră dinamică”, a spus aceasta.

Trump i-a spus că este „mare lucru” faptul că a fost aleasă prima femeie prim-ministru al Japoniei și a spus că SUA sunt dedicate Japoniei. Cunoscut pentru faptul că nu se sfiește să-și certe public omologii străini, el nu a avut decât cuvinte de laudă pentru Takaichi.

„Vom fi acolo pentru orice putem ca să ajutăm Japonia”, a spus Trump. „Suntem un aliat la cel mai puternic nivel.”

Cei doi lideri au semnat șepci de baseball negre cu mesajul „Japonia s-a întors”, in stilul șepcilor roșii „Make America Great Again”.

Un Ford F-150 auriu a fost parcat pentru vizita lui Trump în fața Palatului Akasaka, casa de oaspeți a orașului Tokyo pentru liderii străini în vizită.

Trump s-a plâns adesea că Japonia nu cumpără vehicule americane, care sunt prea late pentru a fi practice pe străzile înguste ale Japoniei. Însă guvernul japonez ia în considerare achiziționarea unei flote de camioane Ford pentru inspecția drumurilor și a infrastructurii.

„Epoca de aur” a alianței SUA-Japonia

Liderii au semnat un acord pentru „epoca de aur” a alianței între națiunile, un cadru în baza căruia SUA vor impozita bunurile importate din Japonia cu 15%, în timp ce Japonia va crea un fond de investiții de 550 de miliarde de dolari în SUA.

Trump și-a concentrat politica externă față de Asia în jurul tarifelor vamale și comerțului, dar marți a ținut un discurs la bordul portavionului USS George Washington, andocat la o bază navală americană din apropierea orașului Tokyo. Președintele a invitat-o și pe Takaichi, care a vorbit la rândul ei, în contextul în care Japonia intenționează să își mărească cheltuielile militare.

Președintele american a vorbit despre dotările portavionului, despre adversarii săi politici, despre securitatea națională și despre economia SUA, anunțând totodată că Takaichi i-a promis că Toyota va investi 10 miliarde de dolari în fabrici auto din America.

Trump a sosit luni la Tokyo, unde s-a întâlnit cu împăratul într-o vizită ceremonială după o scurtă călătorie la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru summitul anual al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est .

Următoarea oprire a lui Trump este Coreea de Sud, care găzduiește summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific. Trump urmează să aibă o întrevedere cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Joi, Trump își va încheie turneul în Asia cu o întâlnire mult așteptată cu liderul chinez Xi Jinping.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
gandul.ro
image
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
mediafax.ro
image
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus dacă-l va desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotația guvernamentală din 2027
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
gsp.ro
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Grupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat
playtech.ro
image
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Decizie finală la Real Madrid, după scandalul făcut de Vinicius Junior în "El Clasico"
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
Tragedie la Inter Milano: a murit! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Două luni de armată obligatorie! Serviciul militar va fi plătit cu 1000 de euro
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!