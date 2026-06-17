Moment de cotitură la G7: Trump nu mai crede că Rusia poate câștiga războiul și își schimbă radical poziția față de Ucraina

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a reconsiderat poziția față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și nu mai crede că Moscova poate obține o victorie militară decisivă.

Schimbarea de perspectivă reprezintă o ruptură semnificativă față de poziția exprimată de Trump după întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin din Alaska, în 2025.

La acel moment, președintele american susținea că Ucraina „nu are cărți” în confruntarea cu Rusia și că va fi nevoită să accepte concesii teritoriale pentru a pune capăt conflictului.

Washingtonul și aliații occidentali văd acum o schimbare de raport de forțe.

Sursele Bloomberg afirmă că, în prezent, atât Statele Unite, cât și partenerii europeni consideră că poziția Ucrainei pe câmpul de luptă s-a consolidat, în timp ce capacitatea Rusiei de a-și atinge obiectivele militare se erodează treptat.

Schimbarea de perspectivă a lui Trump a devenit vizibilă în timpul summitului G7 din Franța. În cadrul întrevederii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderului american i-au fost prezentate imagini cu distrugerile provocate de atacurile rusești asupra Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pecerska de la Kiev, fotografii care l-au impresionat profund.

Potrivit surselor citate, aceste imagini au avut un impact puternic asupra președintelui american și au contribuit la schimbarea percepției sale asupra conflictului.

Jurnalistul și comentatorul politic ucrainean Ivan Yakovina apreciază că administrația americană ar putea să își modifice în curând și politica față de Rusia, dacă actuala orientare a lui Trump se va menține.

„În acest moment, evaluările și opiniile sale despre Ucraina sunt pozitive. Dacă nu își schimbă radical poziția, este posibil să asistăm la lansarea unei campanii de presiune asupra lui Putin”, a declarat Yakovina.

Trump: Rusia trebuie să încheie un acord cu Ucraina

Potrivit publicației britanice The Independent, Donald Trump a declarat în marja summitului G7 că Rusia trebuie să ajungă la un acord cu Ucraina și a descris întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski drept una „foarte bună”.

Liderul american a afirmat că atenția sa se concentrează din nou asupra războiului din Ucraina și a promis că va face tot posibilul pentru a contribui la găsirea unei soluții.

„Rusia trebuie să facă o înțelegere. Rusia a suferit pierderi umane enorme, la fel ca și Ucraina”, a declarat Trump.

Președintele SUA a sugerat că un eventual acord de pace între Moscova și Kiev ar putea deveni următoarea mare prioritate diplomatică după dosarul privind Iranul. El a avertizat că Rusia riscă să continue să piardă un număr „masiv” de soldați dacă războiul se prelungește.