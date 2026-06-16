Moment special pregătit pentru Donald Trump la finala Cupei Mondiale. FIFA ia în calcul un gest fără precedent

Președintele SUA, Donald Trump, ar putea beneficia de un privilegiu extrem de rar la finala Cupei Mondiale din 2026, organizată de Statele Unite, Mexic și Canada. Potrivit jurnalistului Ben Jacobs de la TalkSport, FIFA nu s-ar opune ca liderul de la Casa Albă să ridice trofeul alături de căpitanul echipei campioane, un gest care ar încălca una dintre cele mai cunoscute tradiții ale fotbalului.

În mod obișnuit, trofeul Cupei Mondiale este atins și ridicat doar de jucătorii echipei câștigătoare. Protocolul FIFA prevede ca trofeul să fie înmânat căpitanului formației campioane, care îl ridică apoi împreună cu coechipierii săi.

Potrivit sursei citate, conducerea FIFA, în frunte cu Gianni Infantino, ar vedea favorabil o astfel de imagine, mai ales în contextul în care Statele Unite sunt una dintre țările-gazdă ale competiției.

Un episod similar a avut loc în iulie 2025, la finala Cupei Mondiale a Cluburilor. Atunci, Donald Trump s-a aflat pe podiumul de premiere alături de căpitanul echipei Chelsea, Reece James, și a participat la ceremonia de prezentare a trofeului.

Imaginile au făcut înconjurul lumii și au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor fotbalului, mulți considerând că momentul a încălcat tradițiile competiției.

Deși nu a participat la meciul de debut al reprezentativei Statelor Unite și nici la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, Donald Trump este așteptat să fie prezent la finala programată pe 19 iulie, pe stadionul MetLife din zona New York.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, liderul american ar putea asista și la alte partide din cadrul turneului, în funcție de agenda sa politică.

În ultimele săptămâni, Trump a participat la summitul G7, a fost implicat în negocieri diplomatice privind Iranul și a luat parte la evenimente organizate cu ocazia zilei sale de naștere.

Dacă scenariul discutat în interiorul FIFA se va concretiza, finala Cupei Mondiale din 2026 ar putea oferi una dintre cele mai neobișnuite imagini din istoria competiției: președintele Statelor Unite ridicând trofeul alături de campionii lumii.