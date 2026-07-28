 Netanyahu la Casa Albă, după Zelenski: Gaza și Iranul, mizele întâlnirii cu Trump | adevarul.ro
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Foto Netanyahu la Casa Albă, după Zelenski: Gaza și Iranul, mizele întâlnirii cu Trump

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Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit marți, 28 iulie, la Casa Albă, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu. Întâlnirea, desfășurată cu ușile închise, a durat aproximativ o oră și jumătate și a avut ca principale teme Iranul și situația din Orientul Mijlociu.

Benjamin Netanyahu și Donald Trump/FOTO: X@IsraeliPM
Benjamin Netanyahu și Donald Trump/FOTO: X@IsraeliPM

„Preşedintele Trump tocmai şi-a încheiat întâlnirile în Biroul Oval cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul (israelian Benjamin) Netanyahu. Aceste două întâlniri au fost pozitive şi constructive”, a scris pe X purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au discutat timp de aproximativ o oră și jumătate, într-o întâlnire cu ușile închise, având pe agendă în principal dosarele regionale, în special Iranul, potrivit News.ro.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Washingtonul încearcă să relanseze diplomația după armistițiul încheiat în aprilie, în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

„Vom discuta despre toate subiectele (...), înainte de toate despre Iran. Bineînţeles, obiectivul nostru este să ne garantăm securitatea, dar şi să lărgim cercul păcii în jurul nostru”, a declarat luni, înainte să plece din Israel, Netanyahu.

La sosirea sa la Washington, el a participat la o cină organizată în memoria senatorului Lindsey Graham, decedat la 11 iulie, a anunţat cabinetul său. El urma să asiste, de asemenea, la funeralii, marţi seara (ora locală).

Vizita lui Netanyahu are loc într-un context tensionat în Orientul Mijlociu și în plină campanie pentru alegerile legislative din Israel, unde premierul se confruntă cu dificultăți în sondaje.

Discuțiile cu Donald Trump au vizat și implementarea acordului dintre Israel și Liban, precum și situația din Fâșia Gaza, unde reconstrucția este blocată, iar criza umanitară persistă, în ciuda armistițiului fragil.

„Miza principală este să arătăm întregii lumi, Iranului, dar şi Libanului şi altor ţări, în special, că nu există o ruptură şi niciun dezacord major între Statele Unite şi Israel”, a declarat AFP un expert în Relaţii Internaţionale de la Universitatea Ebraică de la Ierusalim, Yonatan Freeman.

Aceste eventuale divergenţe vizează, în opinia sa, mai degrabă mijloace - calendarul, intensitatea operaţiunilor militare sau obiective imediate - şi nu scopurile.

Mai multe publicaţii israeliene, care citează surse politice, scriu că Cabinetul de Securitate a aprobat un cadru juridic care permite desfăşurarea unei Forţe Internaţionale de Stabilizare (ISF) în Fâşia Gaza, o decizie prezentată drept un gest adresat Washingtonului.

Această Forţă internaţională - prevăzută de Consiliul Păcii al lui Donald Trump - constituie una dintre părţile dispozitivului american avut în vedere în perioada de după război în Fâşia Gaza.

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