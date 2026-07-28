Descoperire șocantă în Franța. Poliția a găsit rămășițele a cinci nou-născuți în locuința unui cuplu, după nașterea unui alt copil

Poliția franceză a descoperit oase și un cadavru aflat în stare avansată de descompunere, despre care se crede că aparțin a cinci nou-născuți, în locuința unui cuplu din sudul Franței. Descoperirea a fost făcută după ce femeia, în vârstă de 32 de ani, a născut un copil duminică, iar cazul a declanșat o amplă anchetă penală.

Potrivit procurorilor, partenerul femeii, în vârstă tot de 32 de ani, a aflat despre sarcina acesteia într-un stadiu foarte avansat și, tulburat de situație, a început să caute prin locuință, relatează Le Monde.

În timpul verificărilor, acesta a găsit ceea ce păreau a fi rămășițe umane și a alertat autoritățile prin intermediul spitalului în care femeia era internată.

Procurorii au deschis o anchetă pentru omor

În urma percheziției efectuate luni, anchetatorii au descoperit oase și un cadavru aflat în stare de descompunere. Un medic legist sosit la fața locului a apreciat, pe baza constatărilor preliminare, că rămășițele ar aparține unor nou-născuți.

Parchetul a deschis o anchetă penală pentru suspiciune de omor și a dispus efectuarea unei autopsii asupra cadavrului, în timp ce oasele vor fi supuse unor analize antropologice de specialitate pentru stabilirea identității și a circumstanțelor deceselor.

Bărbatul a declarat polițiștilor că nu avea cunoștință despre eventualele sarcini anterioare ale partenerei sale.

Copiii cuplului, preluați în atenția autorităților

Femeia este mama a doi copii, în vârstă de 8 și 9 ani. În urma descoperirii, procurorii au solicitat serviciilor de protecție a copilului să efectueze de urgență o evaluare a situației celor doi minori.

Totodată, nou-născutul adus pe lume duminică a fost plasat provizoriu sub protecția statului, până când un judecător pentru minori va decide măsurile care se impun.

Femeia se află în continuare internată în spital, unde a fost transportată la o zi după ce a născut acasă. Aceasta nu a fost încă audiată de anchetatori.