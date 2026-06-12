O fetiță de doi ani a căzut în ceaunul în care se fierbea dulceață. Copila se află în stare gravă

O fetiță în vârstă de doi ani a suferit arsuri grave după ce a căzut într-un ceaun în care se fierbea dulceață.

Evenimentul din județul Timiș s-a produs miercuri, 10 iunie, în jurul orei 14:55, în timp ce familia desfășura activități gospodărești în curte. Într-un moment de neatenție, fetița ar fi căzut într-un ceaun folosit pentru prepararea dulceții, aflat în apropierea locuinței.

Copilul a primit primele îngrijiri la fața locului, după care a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Lugoj pentru stabilizare.

Având în vedere gravitatea leziunilor, medicii au decis ulterior transferul fetiței către un spital din București, cu ajutorul unui elicopter. Micuța a suferit arsuri de gradele II și III, necesitând îngrijiri medicale de specialitate într-o unitate cu dotări complexe pentru tratarea marilor arși.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.