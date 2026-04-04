Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Momentul în care elicoptere de salvare ale SUA sunt atacate în Iran. Teheranul oferă 60.000 de euro pentru capturarea pilotului american

Război în Orientul Mijlociu
Iranienii au deschis focul, vineri, asupra unor elicoptere americane care încercau să îl găsească pe pilotul dispărut, după ce un avionul lor F-15 a fost doborât deasupra teritoriului iranian mai devreme în aceeași zi.

Presa iraniană a difuzat imagini în care mai mulți bărbați, înarmați cu puști, țintesc și trag spre un elicopter care survola o zonă accidentată. Jurnaliștii i-a descris pe acești trăgători drept „triburi locale care încearcă activ să doboare aeronava de salvare în timpul operațiunii”, potrivit The Times.

Un oficial american a confirmat că este în desfășurare o misiune de localizare a celor doi membri ai echipajului. Pentagonul și Comandamentul Central al SUA nu au oferit, până în prezent, niciun comentariu public privind doborârea avionului sau operațiunea de căutare.

Mass-media de stat iraniană a susținut că avionul F-15 Strike Eagle a fost doborât în timpul unor operațiuni de luptă și a publicat mai multe imagini cu epava, inclusiv fotografii cu ceea ce ar fi un scaun de catapultare și resturi împrăștiate ale aeronavei.

Teheranul a transmis că a doborât un avion de luptă american F-15 FOTO EPA-EFE
Teheranul a transmis că a doborât un avion de luptă american F-15 FOTO EPA-EFE

Iranul anunță o recompensă de 60.000 de dolari pentru piloții americani

Teheranul a afirmat că a doborât un avion de luptă american F-15E, vineri, după care presa iraniană a anunțat recompense pentru civilii care ar captura piloții în viață și i-ar preda autorităților.

Potrivit presei de stat, oficialii oferă o recompensă de 10 miliarde de toman (aproximativ 60.000 de dolari) oricărui cetățean care îi găsește pe piloții americani doborâți, transmis WION.

Unele transmisiuni au mers chiar mai departe, îndemnând populația să deschidă focul asupra oricărei aeronave americane care zboară la joasă altitudine în zonă.

Canale iraniene apropiate de stat au susținut că pilotul american s-a catapultat în sud-vestul Iranului, după doborârea avionului — prima pierdere confirmată a unui astfel de aparat pe teritoriul iranian de la începutul conflictului.

Înregistrări video apărute pe rețelele sociale arată ceea ce par a fi elicoptere americane, cel mai probabil de tip UH-60 Black Hawk, operând la joasă altitudine adânc în interiorul Iranului, uneori însoțite de un avion C-130.

Ce se întâmplă când un avion american este doborât într-o zonă de război

Atunci când un avion american este doborât într-o zonă de conflict, reacția nu este deloc improvizată — este o operațiune complexă, atent coordonată, cu miză ridicată, care urmărește recuperarea piloților în siguranță, protejarea tehnologiei sensibile și împiedicarea adversarului de a obține avantaje de ordin informativ sau propagandistic, notează The New York Post.

Armata are un set clar de proceduri pentru astfel de situații, prevăzut în documentul „Personnel Recovery Joint Publication”, construit în jurul a două priorități esențiale: salvarea pilotului și protejarea sistemelor clasificate.

„Oamenii noștri sunt importanți”, se arată în document. „În plus, adversarii au exploatat de-a lungul timpului personalul capturat pentru informații, propagandă sau ca instrument de negociere.”

Iranul duce un război mai inteligent pe măsură ce își epuizează stocurile de rachete

În momentul în care un avion este doborât sau se prăbușește pe teritoriu ostil, forțele de căutare și salvare pot fi activate în câteva minute, fiind adesea deja poziționate pentru intervenții rapide. Urmează o operațiune complexă de recuperare a militarilor, protejare a informațiilor sensibile și gestionare a consecințelor — toate acestea în condiții ostile.

Dacă pilotul reușește să se catapulteze și supraviețuiește, el este instruit să evite capturarea folosind tehnici de supraviețuire exersate înainte de misiune: camuflare, comunicare cu forțele aliate și deplasare pentru a evita detectarea.

„Comandanții militari pregătesc, planifică și execută operațiuni de recuperare asigurându-se că personalul este instruit pentru a face față izolării, că forțele pot recupera militarii și că echipele pot reacționa rapid, conform planurilor și procedurilor stabilite, pentru a preveni pierderile de vieți omenești, capturarea și exploatarea acestora”, se mai arată în document.

Unități de elită din Forțele Aeriene, trupele Navy SEAL sau echipele de operațiuni speciale ale armatei pot fi trimise în astfel de misiuni, de regulă însoțite de elicoptere înarmate și avioane de vânătoare care asigură protecția și sprijinul de foc.

În unele cazuri, sunt utilizate drone, sateliți și aeronave de supraveghere pentru a monitoriza și localiza pilotul aproape în timp real.

Ziua de vineri a fost marcată de o escaladare severă a conflictului, forțele aeriene ale SUA pierzând două aparate de zbor în misiuni deasupra Iranului. Un avion de atac s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz. Spre deosebire de alte incidente, pilotul acestuia a fost recuperat rapid de forțele americane și se află în siguranță. Apoi, un avion de vânătoare F-15E Strike Eagle a fost doborât deasupra sudului Iranului. Iranul susține că ar fi doborât și un avion stealth F-35, afirmând că supraviețuirea pilotului este puțin probabilă. Există, de asemenea, rapoarte neconfirmate despre prăbușirea unui elicopter Black Hawk.

Al doilea avion militar SUA, prăbușit în Iran, în aceeași zi: Primul, în sud, iar al doilea - în apropierea Strâmtorii Ormuz

Incidentele vin la doar două zile după ce președintele american declarase că Iranul este „decimat” și că victoria este aproape. Trump a declarat ulterior că aceste pierderi nu vor afecta negocierile, subliniind: „Este război”. Întrebat dacă aceste evenimente ar afecta negocierile cu Iranul, Trump a răspuns negativ „Nu, deloc. Nu, este război. Suntem în război, Garrett,” i-a spus Trump corespondentului NBC News Garrett Haake. Aceste declarații sunt primele comentarii publice ale lui Trump cu privire la incidentul în care a fost doborât un avion F-15E deasupra Iranului.

