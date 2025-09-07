search
Acțiunile lui Trump inspiră liderii europeni. Ministrul belgian al Apărării, pregătit să trimită militari pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența și drogurile

0
0
Publicat:

După ce președintele american Donald Trump a amenințat cu trimiterea trupelor federale la Chicago, Belgia ia în calcul o intervenție militară în inima Europei: ministrul de Interne, Bernard Quintin propune trupe pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate escaladarea violenței legate de droguri.

Militarii ar urma să preia controlul ordinii publice în capitala Belgiei / Sursa foto: Friends of EU
Militarii ar urma să preia controlul ordinii publice în capitala Belgiei / Sursa foto: Friends of EU

Armata ar putea patrula în Bruxelles pentru a menține ordinea publică

În timp ce președintele american Donald Trump continuă să amenințe cu trimiterea trupelor federale la Chicago pentru a combate criminalitatea, un fenomen similar pare să se contureze și în Europa. Belgia ia în calcul desfășurarea armatei pe străzile capitalei Bruxelles pentru a stopa violența legată de droguri, după ce orașul a fost afectat de un val de împușcături.

Capitala Belgiei a fost afectată de o serie de împușcături legate de traficul de droguri. Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a lupta împotriva escaladării violenței provocate de droguri, un plan care este aproape de realizare, potrivit politico.eu.

„Armata trebuie să apere integritatea teritoriului. De obicei, soldații fac acest lucru la granițele noastre sau departe de ele. Dar războiul împotriva criminalității legate de droguri intră, de asemenea, sub incidența protejării teritoriului nostru”, a declarat Quintin pentru cotidianul De Standaard, într-un interviu publicat sâmbătă.

Capitala Belgiei a fost afectată de o serie de împușcături legate de droguri. Luna trecută, procurorul din Bruxelles, Julien Moinil, a denunțat escaladarea violenței, numărând 57 de împușcături în acest an, dintre care 20 doar pe timpul verii. Procurorul — aflat sub protecție polițienească după amenințări din partea traficanților — ceruse anterior 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței în Bruxelles, dar a spus că autoritățile nu îi acordă resursele necesare. El a avertizat că cetățenii nevinovați riscă să fie prinși în spirala violenței: „Oricine din Bruxelles ar putea fi lovit de un glonț rătăcit.”

În perspectiva negocierilor bugetare, ministrul belgian al Justiției, Annelies Verlinden, solicită încă 1 miliard de euro pentru departamentul său.

Ministrul belgian de Interne a calificat situația de securitate drept „catastrofală”

Quintin, originar din Bruxelles, a calificat situația de securitate din orașul său natal drept „catastrofală”, criticând atitudinea sfidătoare a traficanților, într-un interviu acordat POLITICO în luna mai.

„Exagerez, desigur, dar în prezent suntem aproape într-o situație în care un tip vine, își desfășoară scaunul, își pune masa și umbreluța”, a spus el atunci.

Potrivit noului plan, Quintin a declarat pentru De Standaard că soldații ar urma să opereze în echipe mixte, patrulând împreună cu polițiștii. Operațiunile lor s-ar concentra în jurul stațiilor de metrou și în anumite cartiere, precum Peterbos, din comuna Anderlecht, în sud-vestul Bruxelles-ului.

Decizia politică de a desfășura soldați a fost deja luată, dar detaliile trebuie încă stabilite, a spus Quintin. El face presiuni pentru implementarea planului „cât mai curând posibil”. Cadrul legal pentru trimiterea soldaților pe străzi este pregătit, iar proiectul va fi trimis în curând Consiliului de Miniștri, a confirmat sâmbătă pe X ministrul Apărării, Theo Francken. „Capitala noastră, Bruxelles, este un dezastru în ceea ce privește securitatea. Trebuie să recâștigăm controlul”, a scris Francken.

Planul a ridicat deja semne de întrebare: „Poate am putea începe cu cele 10 milioane de euro pe care Julien Moinil (procurorul din Bruxelles) le-a cerut pentru a aborda insecuritatea din capitala noastră? Pentru asta nu este nevoie de niciun cadru legal”, a comentat Frédéric De Gucht, reprezentant al partidului liberal flamand Open VLD în Bruxelles.

Bruxelles-ul va fi „inevitabil” plasat sub controlul guvernului național

Propunerea lui Quintin face parte dintr-un plan mai amplu pentru „marile orașe”, care include, printre altele, creșterea supravegherii video. Pe lângă regiunea Bruxelles, planul cuprinde și orașele Anvers, Gent, Liège, Charleroi și Mons.

Eforturile autorităților de a limita criminalitatea legată de droguri din Bruxelles vin pe fundalul unei prelungite paralizii politice în capitală, întrucât regiunea Bruxelles nu a reușit până acum să formeze un guvern după alegerile din iunie 2024.

David Leisterh, liderul din Bruxelles al partidului liberal francofon MR al lui Quintin, a declarat sâmbătă pentru La Libre că ar putea fi necesară organizarea de noi alegeri. La rândul său, liderul național al partidului, Georges-Louis Bouchez, a repetat vineri seară că Bruxelles-ul va fi „inevitabil” plasat sub controlul guvernului național.

Europa

