ICE ar urma să ia cu asalt cinci orașe democrate. Guvernatorul Californiei, discurs cu lacrimi în ochi

Donald Trump plănuiește să trimită unități tactice ICE în cinci orașe conduse de democrați în contextul protestelor din Los Angeles, a relatat MSNBC.

Orașele vizate sunt New York, Seattle, Chicago, Philadelphia și nordul Virginiei. Patru dintre acestea sunt predominant democrate, în timp ce nordul Virginiei include enclava democrată Alexandria.

Informația vine în contextul în care guvernatorul Californiei, Gavin Newsom a făcut marți seară o predicție alarmantă pentru restul țării, într-un discurs televizat, în care a criticat intens desfășurarea de trupe la Los Angeles.

„Este vorba despre noi toți. Este vorba despre voi. California ar putea fi prima, dar în mod clar nu se va termina aici. Alte state urmează. Democrația este următoarea. Democrația este atacată chiar sub ochii noștri, acest moment de care ne temeam a sosit”, a declarat el, în pragul lacrimilor.

În timp ce guvernatorul își ținea discursul, președintele american sosea la Fort Bragg, pentru un discurs cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a armatei.

El însă a folosit ocazia pentru a apăra decizia de a desfășura soldați împotriva „animalelor” și „inamicilor străini” care protestează față de raziile asupra imigranților din Los Angeles.

„Este un atac în toată regula asupra păcii, ordinii publice și suveranității naționale... cu scopul de a continua o invazie străină a țării noastre. Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple.Nu vom permite ca un oraș american să fie invadat și cucerit de un inamic străin. Asta sunt ei”, a spus el.

Președintele american a numit Los Angeles-ul „o grămadă de gunoi” cu „cartiere întregi sub controlul” infractorilor, adăugând că guvernul va „folosi toate resursele de care dispune pentru a înăbuși violența și a restabili legea și ordinea”.

„Vom elibera Los Angeles-ul și îl vom face din nou liber, curat și sigur”, a spus Trump.

De partea cealaltă, guvernatorul Newsom a dat vina pe guvernul federal pentru criza actuală din Los Angeles și avertizat că haosul ar putea cuprinde în curând și alte state.

„Regimurile autoritare încep prin a viza persoanele care sunt cel mai puțin capabile să se apere, dar nu se opresc aici”, a avertizat Newsom.

„Acesta este un președinte care, în puțin peste 140 de zile, a concediat organismele de supraveghere guvernamentală care l-ar putea trage la răspundere pentru corupție și fraudă. A declarat un război, un război culturii, istoriei, științei, cunoașterii însăși. Bazele de date, la propriu, dispar.”

Protestele s-au extins în alte state

În New York, cel puțin 45 de persoane au fost arestate marți, în timp ce mii de manifestanți au ieșit în străzile din apropierea Foley Square din Manhattan, a relatat The New York Post .

NYPD a ordonat o autorizație de nivel trei împotriva participanților la marș, mulți dintre aceștia purtând și steaguri palestiniene, pe lângă pancarte care cereau desființarea ICE.

Polițiștii i-au stropit cu spray cu piper pe unii dintre manifestanți, în timp ce aceștia au aruncat cu sticle de apă în ofițeri.

Mii de protestatari au ieșit și pe străzile din centrul orașului Chicago, vandalizând mașini și ciocnindu-se cu poliția, marți.

O mașină a intrat într-un grup de protestatari, lovind cel puțin un pieton, în timp ce mii de oameni mărșăluiau prin centrul orașului Chicago în semn de protest față de raidurile anti-imigrație ale administrației Trump.

Șoferita a rămas blocată între mașinile poliției. Ofițerii au încercat să o îndepărteze de mulțime și i-au cerut să vireze la dreapta pe Monroe Street, dar ea le-a ignorat ordinele și a virat la stânga, intrând în mulțime cu viteză.

Nu au fost disponibile informații despre șoferiță și nu este clară amploarea rănilor suferite, potrivit Chicago Sun-Times.

În Portland, un mic grup de protestatari și-a instalat tabăra în fața unei instalații ICE și a declarat că nu vor pleca până când nu li se va răspunde la solicitări, a relatat KGW .

Un număr mare de manifestanți au fost văzuți și în orașul liberal Austin, din statul Texas republican.

În Atlanta, o înregistrare video a arătat protestatarii aruncând artificii asupra polițiștilor în timp ce aceștia răspundeau cu gaze lacrimogene.

Interdicție pe timp de noapte în Los Angeles

Zona centrală a orașului, devastată de revolte, va fi interzisă circulație marți, între orele 20:00 și 6:00, după ce manifestanții violenți au dat foc mașinilor, au jefuit clădiri și au atacat ofițerii cu pietre, artificii și cărămizi.

Echipele LAPD în echipament antirevoltă au început să patruleze a străzile din jurul Clădirii Federale, la scurt timp după ce primarul Karen Bass a impus interdicția de circulație

Un protestatar, un bărbat în vârstă de puțin peste 20 de ani, cu un steag mexican pe umeri, a declarat pentru Daily Mail: „Îmi cunosc propriile drepturi și sunt dispus să fiu arestat pe nedrept. Am dreptul să fiu aici și să protestez.”

„Dacă nu locuiți sau nu lucrați în centrul orașului Los Angeles, evitați zona. Forțele de ordine vor aresta persoanele care încalcă interdicția, și veți fi urmărit penal”, a spus Bass.

Bass a dezvăluit că cel puțin 23 de afaceri au fost jefuite în timpul violențelor în curs și a condamnat scenele de violență.

„Unele imagini ale protestelor și ale violenței dau impresia că aceasta este o criză la nivelul întregului oraș și nu este”.

Deși Bass s-a abținut de la închiderea întregului centru al orașului, LAPD a emis în repetate rânduri alerte în această săptămână, declarând zone de „adunare ilegală”, în efortul de a descuraja protestatarii.

Această evoluție vine în contextul în care Trump a amenințat că va invoca Legea Insurgenței pentru a opri protestatarii din Los Angeles, lege care îl autorizează pe președinte să desfășoare forțe militare în interiorul Statelor Unite pentru a suprima rebeliunea sau violența internă.

„Dacă va exista o insurecție, cu siguranță aș invoca-o. Vom vedea. Dar vă pot spune că noaptea trecută a fost groaznică. Noaptea dinaintea aceea a fost groaznică”, a spus Trump.

El a făcut referire în repetate rânduri la „oameni răi, bolnavi” și „agitatori” despre care a spus că sunt plătiți pentru a face ravagii.

„Cu siguranță există zone din Los Angeles pe care le-ai fi putut numi o insurecție”, a spus Trump. „A fost teribil.”