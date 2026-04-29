Video „Dacă ai nevoie de noi, sună-ne!”: cadoul oferit de regele Charles lui Trump. Ce a primit la schimb

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au marcat începutul vizitei lor oficiale de patru zile în Statele Unite printr-un schimb de cadouri diplomatice cu președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump. Obiectele oferite au fost alese pentru a scoate în evidență relația istorică dintre Marea Britanie și SUA.

Printre cele mai simbolice daruri s-a numărat cadoul oferit de regele Charles președintelui american: o replică înrămată a planurilor originale din 1879 ale celebrului birou Resolute Desk din Biroul Oval. Piesa are o puternică încărcătură istorică, biroul fiind realizat din lemnul navei britanice H.M.S. Resolute și oferit inițial Statelor Unite ca gest de prietenie între cele două state.

De asemenea, Regele Charles i-a oferit lui Trump clopotul de la submarinul HMS Trump: „Dacă ai vreodată nevoie de noi… sună-ne”, a spus regele. Este de menționat că numele lui Trump apare inscripționat pe acest clopot.

La rândul său, regina Camilla i-a oferit Melaniei Trump o broșă creată de designerul britanic Fiona Rae, una dintre primele creatoare care au primit mandat regal din partea regelui Charles, relatează USA Today.

În schimb, Donald Trump i-a dăruit regelui Charles o copie personalizată a unei scrisori istorice redactate în 1785 de John Adams, document ce evocă dorința de reconciliere dintre cele două națiuni după independența americană.

Melania Trump i-a oferit reginei Camilla un set de șase lingurițe din argint sterling marca Tiffany & Co., gravate manual cu inițialele reginei, dar și un borcan cu miere produsă la Casa Albă. Gestul a fost ales ca omagiu pentru pasiunea reginei pentru apicultură și pentru interesul comun al celor două personalități pentru sustenabilitate și meșteșug tradițional.

Vizita are o semnificație aparte, fiind considerată una dintre cele mai importante din domnia lui Charles. De asemenea, marchează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA. Totodată, aceasta reprezintă prima deplasare oficială a suveranului în SUA de la încoronarea sa din 2023.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au sosit luni la Casa Albă, într-un moment geopolitic tensionat, marcat de preocupări legate de securitate. Cei doi au fost întâmpinați de președintele american Donald Trump și de prima doamnă Melania Trump.