Beijingul și-a fentat propriile sancțiuni pentru a-i permite lui Marco Rubio să participe la summitul Trump–Xi

Beijingul a recurs la un artificiu lingvistic pentru a-i permite lui Marco Rubio să participe la viitorul summit SUA - China. Secretarul de stat american este aflat sub sancțiuni impuse de Beijing, dar guvernul chinez i-a schimbat transliterarea numelui, permițându-i astfel să îl însoțească pe Donald Trump.

Cu puțin timp înainte ca Rubio să preia funcția, în ianuarie 2025, guvernul chinez și presa de stat au început să folosească un alt caracter chinezesc pentru prima silabă a numelui său de familie, schimbând transliterarea din „Ru” în „Lu”, scrie The Guardian.

Beijingul i-a impus de două ori sancțiuni oficialului american, întrucât acesta a susținut vehement drepturile omului în China.

Așadar, China a declarat marți, 12 mai, că nu îi va interzice lui Rubio să intre în țară din cauza acțiunilor sale din trecut.

„Sancțiunile îl vizează pe domnul Rubio pentru declarațiile și acțiunile sale privind China din perioada în care a fost senator american”, a spus purtătorul de cuvânt al ambasadei chineze, Liu Pengyu.

Întrebată anul trecut despre schimbarea lingvistică, purtătoarea de cuvânt a ministerului chinez de externe, Mao Ning, a spus că „nu observase acest lucru, dar că va verifica”, potrivit presei de stat chineze.

Mao a adăugat că numele englezesc al lui Rubio este mai important.

Nu este neobișnuit ca personalitățile publice occidentale să aibă mai multe transliterări chinezești ale numelor lor. Procesul de traducere a numelor occidentale în caractere chinezești nu este întotdeauna standardizat.

Și președintele SUA, Donald Trump, are două nume chinezești. Guvernul chinez și presa de stat îl numesc „telangpu”, însă el este adesea menționat și ca „chuanpu”, o transliterare ușor diferită.

Mai mulți directori executivi de top îl vor însoți pe Trump în China

Casa Albă a publicat luni o listă cu 16 directori executivi de top invitați să îl însoțească pe președintele Trump în vizita sa din această săptămână în China, transmite Yahoo Finance.

Așadar, din delegație vor face parte mai mulți directori executivi ai unor companii americane cu interese majore în China, printre care Kelly Ortberg de la Boeing, Brian Sikes de la Cargill, Elon Musk, Sanjay Mehrotra, CEO al Micron Technology și Tim Cook, directorul general al Apple.

Vizita lui Trump în China reprezintă un test important pentru armistițiul comercial fragil dintre cele două țări, după războiul comercial reciproc în care ambele părți au impus tarife vamale ce au depășit, în anumite momente, pragul de 100%.