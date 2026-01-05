Treningul purtat de Maduro la aducerea în SUA face furori. „Arată ca un om în vacanța de Crăciun”. Cum a fost denumită nuanța

Operațiunea prin care forțele americane l-au capturat și evacuat rapid pe Nicolas Maduro a atras laude aproape unanime pentru armata Statelor Unite, chiar dacă acțiunea în sine a generat controverse politice. Un alt „câștigător” neașteptat al Operațiunii Absolute Resolve a fost echipamentul Nike Tech Fleece purtat de liderul venezuelean la aducerea în SUA, potrivit Fortune.

Intervenția coordonată pe uscat, pe mare și în aer a fost atât de eficientă, încât analiștii au remarcat că inclusiv rivali precum China, Iran sau Rusia ar fi impresionați în privat de capacitățile militare americane.

Președintele Donald Trump a publicat o fotografie cu Maduro îmbrăcat într-un trening Nike la bordul navei USS Iwo Jima, imediat după arestare, în timp ce era transportat spre SUA pentru a fi judecat.

Imaginea a devenit virală, iar odată cu ea și treningul Nike.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au observat o creștere bruscă a interesului pentru modelul Tech Fleece, unii glumind că ar fi o alegere perfectă pentru un costum de Halloween.

Deși circulau zvonuri că stocurile s-ar fi epuizat, articolele erau încă disponibile pe site-ul Nike, unde jacheta costă 140 de dolari, iar pantalonii 120, potrivit sursei citate.

Nuanța treningului purtat de liderul venezuelean, numită de internauți „Maduro grey”

Comentariile online au ironizat nuanța ținutei - numită de un utilizator „Maduro grey”- și au transformat imaginea într-un val de meme-uri.

Un alt utilizator a rezumat situația într-o frază devenită virală: „Nike Tech Fleece. Pentru sală. Pentru comisioane. Pentru custodie federală”.

Maduro purta și ochelari speciali care îi blocau vederea, precum și căști pentru anularea zgomotului. În combinație cu treningul, mulți au remarcat că părea mai degrabă un om aflat în vacanță, surprins brusc din rutina sa relaxată.

„Maduro arată ca un om care era în vacanța de Crăciun și purta Nike Tech Fleece pentru a treia zi consecutiv”, a comentat cineva.

Fotografia a inspirat și imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Maduro apare dansând, cântând sau jucându-se pe consolă, tot în haine Nike. Compania Nike nu a oferit un comentariu oficial.

Ținuta lui Maduro a amintit unora de Fidel Castro, care în ultimii ani de viață renunțase la uniforma militară în favoarea treningurilor Adidas, un alt exemplu de lider latino-american asociat cu branduri sportive occidentale.