Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Video Thailanda ia o măsură drastică pentru turiștii străini, inclusiv pentru cei din România: perioada de ședere fără viză va fi redusă la jumătate

Autoritățile din Thailanda pregătesc modificări importante pentru turiștii străini, inclusiv pentru români. Guvernul de la Bangkok intenționează să reducă perioada de ședere fără viză de la 60 la 30 de zile pentru cetățenii din 93 de țări, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de activități ilegale desfășurate de unii străini.

Turiști Thailanda FOTO: pixabay
Anunțul a fost făcut de ministrul de externe al Thailandei, Sihasak Phuangketkaeow, care a precizat că Ministerul Afacerilor Externe va înainta Cabinetului o propunere oficială pentru aprobarea noilor reguli.

„Măsurile sunt menite să răspundă preocupărilor privind folosirea abuzivă a vizelor extinse și implicarea unor turiști în activități ilegale”, a transmis oficialul thailandez, potrivit independent.

În prezent, cetățenii din 93 de state, inclusiv România, pot intra în Thailanda fără viză pentru o perioadă de până la 60 de zile, facilitate introdusă în iulie 2024 pentru a sprijini relansarea turismului după pandemie.

Noile măsuri vin însă pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre localnici și comunitățile de expatriați din zone turistice precum Phuket și Koh Phangan.

Autoritățile au fost presate să intervină după numeroase acuzații potrivit cărora cetățeni străini ar opera ilegal afaceri, folosind firme înregistrate pe numele unor cetățeni thailandezi pentru a evita restricțiile privind proprietatea străină.

Premierul Anutin Charnvirakul a declarat că guvernul nu dorește eliminarea completă a regimului fără viză, însă încearcă să găsească un echilibru între siguranță și menținerea atractivității turistice a țării.

„Vizele gratuite nu înseamnă acces necondiționat. Trebuie să găsim cel mai bun echilibru”, a afirmat premierul thailandez.

Guvernul a anunțat și controale mai stricte pentru alte categorii de vize, inclusiv cele pentru studenți, investitori și nomazi digitali.

În paralel, autoritățile desfășoară operațiuni împotriva afacerilor administrate ilegal de străini în stațiuni turistice populare.

În Phuket, poliția a arestat recent 33 de cetățeni străini, inclusiv ruși și chinezi, acuzați că au încălcat legislația privind afacerile deținute de străini.

