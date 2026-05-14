Joi, 14 Mai 2026
Ucrainenii i-au spulberat pe suedezi în cadrul unui exercițiu militar: „Ar fi fost morți"

Război în Ucraina
Operatori ucraineni de drone au spulberat trupele suedeze în timpul unui exercițiu militar al NATO coordonat Suedia și desfășurat în această săptămână pe insula strategică Gotland din Marea Baltică, a comentat Kyiv Post mărturiile privind jocul de război relatate de Associated Press.

Soldați ucraineni pe câmpul de luptă FOTO shutterstock
Exercițiul a simulat un scenariu în care un adversar neidentificat concentrează forțe în apropierea flancului estic al NATO, în timp ce insula Gotland suferă de pe urma unor acte de sabotaj ce au provocat pene de curent, atacuri cibernetice și penurie de provizii esențiale.

„În teorie, s-ar putea întâmpla chiar mâine”, a comentat contraamiralul Jonas Wikström, directorul exercițiului.

Militarii ucraineni care au luat parte la exercițiu au folosit tactici de război cu drone dezvoltate în confruntarea cu armata rusă. În timpul simulărilor, aceștia au jucat rolul forțelor de atac.

Un grup de piloți de drone ucraineni invitați să instruiască forțele occidentale în ceea ce privește tacticile de luptă cu drone, au zdrobit trupele suedeze într-un exercițiu în care ucrainenii au jucat rolul agresorului, a declarat pentru AP un pilot de drone.

Pilotul în vârstă de 24 de ani, având indicativul „Tarik”, a declarat că unitățile suedeze au fost eliminate în mod repetat în cursul exercițiului.

„Au oprit antrenamentul de trei ori” că să analizeze ce pot face mai bine: dacă ar fi fost o situație reală, ar fi fost morți, a spus acesta.

Un alt operator ucrainean, cu indicativul „Karat”, a subliniat că armatele occidentale trebuie  să se adapteze rapid unui mediu de luptă dominat de prezența dronelor.

„Trebuie să vezi cu ochii tăi”, a spus el, referindu-se la utilizarea dronelor FPV în condiții de bruiaj electronic și vizibilitate redusă pe câmpul de luptă.

Dronele, o potențială vulnerabilitate a armatelor occidentale

Instructorii ucraineni au apreciat că trupele suedeze au potențial ridicat, însă au nevoie să se perfecționeze în ceea ce privește integrarea dronelor și tacticile anti-dronă la nivel de comandă.

Șeful forțelor armate suedeze, generalul Michael Claesson, a apreciat în acest context că armatele occidentale trebuie să accelereze procesul de adaptare la metodele războiului cu drone dezvoltate în Ucraina.

„Toate forțele occidentale trebuie să învețe rapid cum să desfășoare operațiuni cu drone și anti-drone, iar cea mai rapidă cale este să îi asculte pe ucraineni”, a spus acesta.

La rândul său, generalul de brigadă american Curtis King a afirmat că una dintre principalele lecții ale exercițiului este importanța supraviețuirii pe câmpul de luptă și evitarea detectării.

„Ne-au arătat că trebuie să te concentrezi foarte mult pe capacitatea pe supraviețuire și pe modul în care poți evita să fii detectat”, a subliniat oficialul american.

Exercițiul militar s-a desfășurat pe insula Gotland prin prisma poziției sale strategice în Marea Baltică, între Suedia și exclava rusă Kaliningrad.

„Dacă controlezi Gotland, controlezi practic partea centrală a Mării Baltice”, a explicat Claesson.

Jocul de război a avut loc pe fondul preocupărilor tot mai mari în Europa privind coeziunea NATO și politica externă a administrației președintelui american Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri alianța și a anunțat planuri de reducere a numărului de trupe americane din Germania.

Oficialii suedezi au precizat că exercițiul a avut rolul de a testa opțiunile de răspuns înainte de o eventuală a activare a Articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Planificatorii militari au avertizat, de asemenea, că președintele rus Vladimir Putin ar putea exercita presiuni limitate asupra unor zone precum Gotland pentru a testa reacția și unitatea alianței nord-atlantice.

În urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Suedia și-a consolidat prezența militară pe insulă, iar în 2024 a devenit membră NATO.

