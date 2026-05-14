Dincolo de Bran și Valea Prahovei - Destinațiile din România unde peisajele spectaculoase nu sunt umbrite de aglomerație

Un weekend pe Valea Prahovei, la Brașov sau la Predeal. Ori o săptămână la mare, în  Mamaia sau Neptun. Sunt scenarii cunoscute pentru mulți români. România are însă zeci de locuri spectaculoase care nu apar pe listele clasice de turism și nu sunt sufocate de vizitatori. Departe de stațiunile aglomerate și de traseele foarte cunoscute, există chei spectaculoase, lacuri alpine, plaje sălbatice și cascade ascunse în munți. 

Lacul Ochiul Beiului
Cheile Nerei, natură sălbatică și un lac cu apă de o culoare ireală

În sud-vestul țării, Cheile Nerei sunt considerate unul dintre cele mai spectaculoase canioane din România. Aici găsiți ape de un turcoaz intens, poteci prin păduri dese și formațiuni stâncoase impresionante. Traseul devine memorabil odată ce ajungeți la Lacul Ochiul Beiului și la cascadele Beușnița, unde apa pare aproape ireal de limpede.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Mai – octombrie, când traseele sunt accesibile și apa are culoarea turcoaz intens.

Lacul Bucura, cel mai mare lac glaciar din România

Ascuns în inima munților, Lacul Bucura este o bijuterie a naturii alpine. Situat la peste 2.000 m altitudine, este înconjurat de vârfuri spectaculoase și face parte din Parcul Național Retezat.

Zona este accesibilă doar pe jos, ceea ce o face mult mai puțin aglomerată decât alte destinații montane. Este locul ideal pentru drumeții de mai multe zile și camping în sălbăticie.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Iunie – septembrie, când zăpada s-a topit în totalitate și traseele montane sunt sigure

Lacul Bucura FOTO: Marius Turc
Cheile Turzii , pereți de calcar și trasee spectaculoase

La doar câțiva kilometri de Cluj, Cheile Turzii oferă unul dintre cele mai accesibile, dar totuși mai liniștite comparativ cu alte zone turistice, canioane din țară.

Pereții de calcar se ridică dramatic de o parte și de alta a Văii Hășdate, iar traseele de drumeție și alpinism sunt extrem de populare printre iubitorii de natură și mișcare. 

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Aprilie – octombrie, pentru trasee sigure și temperaturi plăcute.

Cheile Turzii FOTO: Adevărul/Daniel Guță
Cascada Bigăr,  una dintre cele mai spectaculoase căderi de apă

Cascada Bigăr e un loc special datorită formei sale unice de „cupolă de apă” care se revarsă peste mușchiul verde. 

Chiar dacă a devenit mai cunoscută în ultimii ani, zona din jurul cascadei este mult mai puțin aglomerată decât alte obiective turistice celebre, iar traseele din apropiere sunt liniștite și spectaculoase.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Primăvara și începutul verii, când debitul apei este mai mare.

Cascada Bigăr
Cascada Lolaia, poarta de intrare în Retezat

În Parcul Național Retezat, Cascada Lolaia este una dintre cele mai accesibile și totuși puțin aglomerate cascade din România.

Drumul până la ea este scurt, dar spectaculos, prin păduri de conifere. Este, totodată, punctul perfect de pornire spre traseele mai lungi din Retezat.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Mai - octombrie, pentru un debit mai spectaculos, temperaturti confortabile pentru drumeție și trasee mai accesibile.  

Cascada Lolaia și Valea Nucșoarei FOTO: Adevărul/Daniel Guță
Cheile Bicazului, spectaculoase și cunoscute, dar cu zone liniștite

Cheile Bicazului sunt cunoscute, dar dacă vă abateți de la drumul principal, puteți găsi porțiuni extrem de liniștite, cu pereți imenși de stâncă și trasee mai puțin frecventate.

Lacul Roșu, aflat în apropiere, completează perfect experiența montană.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Mai - octombrie. În acest interval, există mai multe activități, condițiile pentru fotografii sunt excelente, iar drumul este sigur. 

Cheile Bicazului
Plaja Corbu,  litoral sălbatic și liniște totală

Dacă ne mutăm pe litoral, Plaja Corbu este una dintre ultimele plaje aproape neatinse de turismul de masă.

Nu există resorturi mari, muzică sau șezlonguri pe kilometri întregi. Doar nisip fin, mare și liniște. Este locul perfect pentru camping și apusuri spectaculoase.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat:  Iulie – început de septembrie, pentru vreme bună și apă caldă.

Apus pe plaja Corbu FOTO: Facebook/Călin Gheorghe
Plaja Vadu, natură pură între mare și deltă

Foarte aproape de Corbu, Plaja Vadu este chiar mai izolată. Se ajunge pe drum neasfaltat, iar lipsa infrastructurii o face una dintre cele mai autentice experiențe de pe litoralul românesc.

Este frecventată mai mult de cei care caută liniște totală, fotografie de natură sau camping direct pe plajă.

Cea mai bună perioadă pentru vizitat: Sfârșit de iunie - început de septembrie. 

Plaja Vadu
