Șeful Pentagonului critică dur statele europene: „Și-au slăbit armatele”. Pete Hegseth spune că Europa și NATO „au de luat decizii importante”

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a lansat vineri un avertisment ferm la adresa statelor europene, în cadrul unui summit dedicat securității și apărării desfășurat la Singapore. Oficialul american a acuzat țările de pe continent că au neglijat investițiile în apărare și au tratat cu superficialitate consolidarea propriilor armate.

Potrivit oficialului de la Pentagon, apelurile repetate ale Washingtonului privind creșterea bugetelor militare au fost ignorate ani la rând, iar consecințele se văd acum, într-un context global marcat de tensiuni și amenințări hibride.

„Prea mult timp, rugămințile politicoase adresate aliaților noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au fost ignorate. În sfârșit, acum încearcă să recupereze decalajul, iar noi ne lăsăm distrași de retorica globalistă goală despre o ordine internațională bazată pe reguli”, a declarat Hegseth, citat de TVR Info.

„Dacă nu le poți susține cu forță coercitivă, regulile nu valorează nici hârtia pe care sunt scrise”

Șeful Pentagonului a criticat și politica frontierelor deschise adoptată de unele capitale europene, despre care spune că a contribuit la vulnerabilizarea continentului.

„În timp ce capitalele europene și-au deschis granițele și și-au slăbit armatele, poți avea în vedere câte reguli dorești, iar regulile sunt grozave, dar dacă nu le poți susține cu forță coercitivă, regulile nu valorează nici hârtia pe care sunt scrise. Europa și NATO au de luat niște decizii importante”, a subliniat oficialul.

Declarațiile lui Pete Hegseth vin într-un moment în care tensiunile de securitate cresc la nivel global, iar presiunea asupra statelor NATO de a-și consolida capacitățile militare este tot mai mare.

Amintim că Donald Trump intenționează să reducă drastic arsenalul de avioane de vânătoare, nave de război și submarine ale SUA rezervat aliaților NATO în cazul izbucnirii unei crize militare în Europa.

Un emisar militar trimis de Pete Hegseth a luat prin surprindere înalții oficiali NATO în cadrul unei ședințe secrete desfășurate la Bruxelles la sfârșitul săptămânii trecute, dezvăluind că puterea de foc a SUA dedicată apărării Europei va scădea semnificativ, au relatat Der Spiegel și Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat că Europa își poate garanta securitatea independent de NATO, bazându-se pe Articolul 42.7 din Tratatul UE.