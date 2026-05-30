search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șeful Pentagonului critică dur statele europene: „Și-au slăbit armatele”. Pete Hegseth spune că Europa și NATO „au de luat decizii importante”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a lansat vineri un avertisment ferm la adresa statelor europene, în cadrul unui summit dedicat securității și apărării desfășurat la Singapore. Oficialul american a acuzat țările de pe continent că au neglijat investițiile în apărare și au tratat cu superficialitate consolidarea propriilor armate.

Pete Hegseth la o ședintă de cabinet. FOTO EPA EFE
Pete Hegseth la o ședintă de cabinet. FOTO EPA EFE

Potrivit oficialului de la Pentagon, apelurile repetate ale Washingtonului privind creșterea bugetelor militare au fost ignorate ani la rând, iar consecințele se văd acum, într-un context global marcat de tensiuni și amenințări hibride.

„Prea mult timp, rugămințile politicoase adresate aliaților noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au fost ignorate. În sfârșit, acum încearcă să recupereze decalajul, iar noi ne lăsăm distrași de retorica globalistă goală despre o ordine internațională bazată pe reguli”, a declarat Hegseth, citat de TVR Info.

„Dacă nu le poți susține cu forță coercitivă, regulile nu valorează nici hârtia pe care sunt scrise”

Șeful Pentagonului a criticat și politica frontierelor deschise adoptată de unele capitale europene, despre care spune că a contribuit la vulnerabilizarea continentului.

„În timp ce capitalele europene și-au deschis granițele și și-au slăbit armatele, poți avea în vedere câte reguli dorești, iar regulile sunt grozave, dar dacă nu le poți susține cu forță coercitivă, regulile nu valorează nici hârtia pe care sunt scrise. Europa și NATO au de luat niște decizii importante”, a subliniat oficialul.

Declarațiile lui Pete Hegseth vin într-un moment în care tensiunile de securitate cresc la nivel global, iar presiunea asupra statelor NATO de a-și consolida capacitățile militare este tot mai mare.

Amintim că Donald Trump intenționează să reducă drastic arsenalul de avioane de vânătoare, nave de război și submarine ale SUA rezervat aliaților NATO în cazul izbucnirii unei crize militare în Europa. 

Un emisar militar trimis de Pete Hegseth a luat prin surprindere înalții oficiali NATO în cadrul unei ședințe secrete desfășurate la Bruxelles la sfârșitul săptămânii trecute, dezvăluind că puterea de foc a SUA dedicată apărării Europei va scădea semnificativ, au relatat Der Spiegel și Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron a sugerat că Europa își poate garanta securitatea independent de NATO, bazându-se pe Articolul 42.7 din Tratatul UE.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Planul de BĂTAIE în cazul DRONEI PRĂBUȘITE la Galați. Decizie-ȘOC! Victimele prezintă arsuri grave
gandul.ro
image
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
mediafax.ro
image
Marius Şumudică a distrus-o pe Dinamo după barajul pierdut cu FCSB: “Gigi a câştigat iar din sufragerie!”. A ironizat un dinamovist: “Zici că e căprioara Bamby!”
fanatik.ro
image
Cuvântul folosit de propaganda rusă și de Putin, preluat de AUR și George Simion în comentariile despre drona rusească de la Galați
libertatea.ro
image
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
digisport.ro
image
„Mulți oameni vor muri”. Experții în climatologie avertizează că multe orașe nu sunt pregătite pentru ceea ce urmează
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
cancan.ro
image
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
prosport.ro
image
Mii de joburi disponibile, salariile sunt și de 6.000 de lei. Cine are cele mai mari șanse de angajare și în ce domenii
playtech.ro
image
Gigi Becali a cântat în direct după calificarea FCSB-ului în Conference League: “Lăsaţi-ne să ne pregătim de Liga Campionilor! I-am ciuruit, i-am becalizat”. A pus tunurile pe doi jucători: “Morţi!”
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Presa internațională, "la picioarele" Soranei Cîrstea! Show total la Roland Garros
digisport.ro
image
Secretul Sophiei Loren la 91 de ani. Actrița se trezește la 6 dimineața și face zilnic acest tip de exerciții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lună Plină în Săgetător pe 30 mai 2026! Cele patru zodii direct afectate
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Dinu Maxer și Magdalena Chihaia, criticați după ce au pus-o la zid pe Deea Maxer: „S-a creat ceva aiurea”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Hartă care arată locația orașelor Merv și Ninive și extinderea aproximativă a Imperiului Sasanid la mijlocul secolului al VI-lea d.Hr. Hartă realizată cu Natural Earth (© Davis et al., Archaeological Research in Asia (2026), CC BY 4.0)
Coifurile militare dezvăluie o tehnologie avansată în Imperiul Sasanid
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima apariție a Sandei Țăranu. Cum arăta crainica TVR în urmă cu câteva luni
image
Cozi de până la 6 ore la controlul pașapoartelor în Grecia, înainte de sezon. Aeroportul din Atena, cel mai afectat

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!