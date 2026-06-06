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Pentagonul ridică la nivel maxim alerta privind posibile activități de spionaj israelian împotriva SUA, potrivit unor surse

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Război în Orientul Mijlociu
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Pentagonul și-ar fi intensificat în ultimele săptămâni preocupările legate de activitățile de informații desfășurate de Israel pe teritoriul Statelor Unite, ridicând nivelul de alertă contrainformativă asociat principalului aliat american din Orientul Mijlociu la categoria „critic”, potrivit unor actuali și foști oficiali americani.

Spinajul israelian a pus Pentagonul pe jar/FOTO:X
Spinajul israelian a pus Pentagonul pe jar/FOTO:X

Sursele susțin că noua evaluare a fost realizată de Defense Intelligence Agency (DIA) pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre Washington și guvernul israelian privind strategia de urmat în conflictul cu Iranul.

Potrivit unui oficial familiarizat cu documentul, analiza internă include o evaluare de șapte pagini și concluzionează că atât capacitatea Israelului de a desfășura operațiuni de spionaj uman, cât și cea de colectare tehnică de informații se află la un nivel considerat „critic”, relatează nbcnews.com.

Îngrijorări privind accesul la informații despre deciziile administrației Trump

Oficialii citați afirmă că Pentagonul este preocupat de presupuse eforturi ale Israelului de a obține informații despre dezbaterile interne și procesul decizional al administrației președintelui Donald Trump în privința conflictelor din Orientul Mijlociu.

Sursele nu au precizat dacă o anumită operațiune sau incident a declanșat modificarea nivelului de alertă, însă susțin că documentul identifică mai multe situații care au amplificat îngrijorările oficialilor americani.

Autoritățile israeliene resping categoric acuzațiile.

Într-un comunicat transmis presei, Ambasada Israelului la Washington a calificat informațiile drept „complet false”.

„Israelul nu colectează informații despre instituții americane și cu atât mai puțin despre oficiali ai guvernului SUA. Activitățile serviciilor israeliene sunt îndreptate împotriva inamicilor săi, nu împotriva aliaților”, se arată în declarație.

De asemenea, Pentagonul a refuzat să comenteze informațiile, iar Casa Albă a transmis că relatarea este „falsă” și bazată pe surse care „nu cunosc situația reală”.

Divergențe între Washington și Ierusalim privind Iranul

Informațiile apar într-un moment în care relațiile dintre președintele Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu traversează o perioadă de tensiune.

Potrivit unor relatări din presa americană, cei doi lideri au avut recent o discuție telefonică dificilă pe tema conflictului cu Iranul și a operațiunilor militare israeliene din Liban.

După convorbire, Trump a recunoscut în fața jurnaliștilor că l-a descris pe Netanyahu drept „nebun”, semn al diferențelor de abordare care încep să se contureze între cele două administrații.

Tensiuni la nivel înalt. Trump, reproșuri dure și limbaj trivial într-o discuție telefonică cu Netanyahu. Miza, acordul de pace cu Iranul

De la intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie, Washingtonul încearcă să promoveze o soluție diplomatică pentru conflictul cu Iranul. În schimb, guvernul israelian și-a exprimat în mod repetat scepticismul față de posibilitatea respectării unui acord de către Teheran și a pledat pentru continuarea presiunii militare.

O relație marcată de cooperare, dar și de suspiciuni

Experții subliniază că spionajul între state aliate nu este un fenomen neobișnuit. Totuși, actuali și foști oficiali americani afirmă că nivelul activităților atribuite Israelului ar depăși ceea ce este considerat normal chiar și în relațiile dintre parteneri strategici.

„Oficialii americani iau deja măsuri suplimentare de securitate atunci când călătoresc în Israel. Există de mult timp percepția că serviciile israeliene colectează informații într-un mod foarte agresiv”, a declarat unul dintre oficialii citați.

Potrivit experților în securitate, unii reprezentanți de rang înalt ai administrației americane folosesc telefoane și computere dedicate exclusiv deplasărilor în Israel și evită discuțiile sensibile în camere de hotel.

O istorie complicată

Relațiile dintre serviciile de informații ale celor două țări sunt caracterizate atât de cooperare strânsă, cât și de episoade controversate.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al lui Jonathan Pollard, condamnat în anii 1980 pentru transmiterea către Israel a unor documente clasificate americane. Pollard a petrecut trei decenii în închisoare înainte de a fi eliberat.

Pe de altă parte, și Statele Unite au fost acuzate că au desfășurat activități de supraveghere împotriva unor aliați apropiați. Documentele divulgate de Edward Snowden în 2013 au arătat că agențiile americane interceptaseră comunicațiile unor lideri europeni, inclusiv pe cele ale fostului cancelar german Angela Merkel.

Riscul erodării încrederii

În pofida suspiciunilor, cooperarea dintre Washington și Ierusalim continuă la un nivel ridicat, în special în domeniul schimbului de informații privind Iranul și amenințările regionale.

Cu toate acestea, mai mulți foști oficiali americani avertizează că apariția unor preocupări legate de posibile activități de spionaj într-un moment în care cele două guverne nu împărtășesc pe deplin aceeași viziune asupra conflictului cu Iranul ar putea afecta încrederea reciprocă.

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