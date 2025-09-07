MAGA are o nouă poveste cu tâlc: Marea Britanie

Liderii mișcării conservatoare americane MAGA (Make America Great Again) au identificat în Regatul Unit un exemplu negativ care, în opinia lor, ar trebui evitat de Statele Unite.

Aceasta a fost concluzia dominantă a unei conferințe desfășurate la Washington, unde reprezentanți ai unor think tank-uri și factori de decizie apropiați de președintele Donald Trump au prezentat o imagine sumbră și adesea distorsionată a Marii Britanii. Țara a fost descrisă drept o societate în criză, afectată de imigrația în masă și de influența unei presupuse amenințări islamiste, scrie The Washington Post.

Stephen K. Bannon, fost strateg-șef al Casei Albe și fost consilier influent al lui Trump, a vorbit despre „amenințarea islamismului în Regatul Unit”, sugerând că experiența britanică este un avertisment pentru America privind consecințele migrației necontrolate.

Alți vorbitori au prezentat Marea Britanie drept un nou front al unui „război civilizațional”, criticând ceea ce ei percep ca fiind o toleranță excesivă a establishmentului britanic față de comunitățile musulmane.

„Anglia se îndreaptă către un război civil chiar în acest moment”, a afirmat Bannon în fața unei audiențe reduse, dar receptivă, la conferința National Conservatism, desfășurată la Westin DC Downtown. La eveniment au participat membri ai administrației, senatori americani și gânditori conservatori de marcă.

Imaginea unei Marii Britanii „acaparate” de imigrația musulmană a fost un leitmotiv al conferinței. În paralel, s-au exprimat aprecieri la adresa partidelor europene de extremă dreapta care promovează platforme anti-imigrație și anti-islam, reflectând legături tot mai strânse între Partidul Reform UK din Marea Britanie și mișcările populiste din SUA.

Criza migrației a devenit un subiect tensionat și în Regatul Unit

Criza migrației a devenit un subiect tensionat și în Regatul Unit, în special în contextul traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii – peste 29.000 de persoane doar în acest an – și al creșterii cererilor de azil, dintre care o treime provin din țări majoritar musulmane precum Pakistan, Afganistan și Iran. Conform recensământului din 2021, musulmanii reprezintă 6,5% din populația Regatului Unit, fiind depășiți numeric de creștini (46,2%) și persoane fără afiliere religioasă (37,2%).

O politică introdusă de fostul guvern conservator, care prevedea cazarea solicitanților de azil în hoteluri – adesea în zone predominant albe – a generat controverse și proteste. Un sondaj YouGov comandat de Asociația Musulmană Ahmadiyya arată că 41% dintre britanici au o opinie negativă despre imigranții musulmani, față de 24% care îi văd în mod pozitiv.

Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (CAIR) a acuzat vorbitorii conferinței de promovarea unor reprezentări false ale imigrației în Regatul Unit, comparând retorica cu discursurile ostile față de imigranții evrei europeni din secolul XX.

„Stephen K. Bannon și alți conservatori care încă exagerează amenințarea musulmană sunt tot mai deconectați nu doar de opinia publică americană, ci și de propriul lor curent politic”, a declarat Edward Ahmed Mitchell, director adjunct al CAIR.

Mitchell a atras atenția că declarațiile, alături de promovarea recentă de către Elon Musk a unor conținuturi ale activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, riscă să alimenteze extremismul anti-islamic, pe fondul creșterii numărului de infracțiuni motivate de ură în Marea Britanie.

Un alt vorbitor, Nathan Pinkoski, cercetător principal la Center for Renewing America, a afirmat că Europa se află într-o „stare de urgență civilizațională”, afirmând că „și-a pierdut controlul asupra granițelor și străzilor”. Acesta a invocat figura controversată a politicianului britanic Enoch Powell, cunoscut pentru un discurs din 1968 considerat rasist, susținând că „mentalitatea” identificată de Powell persistă în rândul clasei politice britanice și ar putea afecta și SUA.

„Extrema dreaptă din Regatul Unit și SUA învață una de la cealaltă“

Naomi Green, secretar general adjunct al Muslim Council of Britain, a descris aceste comparații drept „divizive și periculoase”.

„Extrema dreaptă din Regatul Unit și SUA învață una de la cealaltă, folosind islamofobia ca instrument politic într-o strategie mai amplă de a submina progresul și coeziunea socială”, a declarat Green.

Jim Hanson, veteran al forțelor speciale americane și autor al cărții „The Myth of White Fragility”, a descris Marea Britanie drept „canarul din mina de cărbune” – o metaforă pentru un avertisment timpuriu – cerând SUA să respingă islamismul ca ideologie acceptabilă pentru imigranți.

„Dacă nu o facem, vom continua pe același drum al supunerii pe care l-am văzut în Regatul Unit și Europa”, a spus Hanson.

Un element de speranță pentru Marea Britanie, au susținut unii vorbitori, ar fi ascensiunea lui Nigel Farage, liderul populist al Reform UK, care aspiră la funcția de prim-ministru cu o agendă ce reflectă politica de deportare în masă propusă de Trump.

Deși a lipsit de la conferință din cauza unei întârzieri de zbor, Farage și-a petrecut săptămâna la Washington consolidându-și relațiile cu Trump și aliații săi din Partidul Republican. Miercuri, el a vorbit în fața Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților despre cazul lui Lucy Connolly, o femeie britanică condamnată pentru incitare la ură rasială.

Farage a descris cazul ca „dovada vie a ceea ce poate merge prost” atunci când libertatea de exprimare este restricționată. Cu toate acestea, a fost criticat de congresmanul democrat Jamie Raskin pentru presupusa ipocrizie, în contextul în care partidul Reform UK ar fi interzis unui ziar local să intervieveze consilierii săi din Nottinghamshire.