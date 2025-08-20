Republicanii MAGA îl avertizează pe Trump în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Republicanii care susțin agenda „America First” cer președintelui american Donald Trump să nu implice militar SUA în Ucraina, după ce acesta s-a arătat deschis să contribuie la oferirea de garanții de securitate pentru țara aflată în război, alături de aliații europeni, relatează YahooNews.

Atât Trump, cât și Casa Albă au subliniat marți că SUA nu vor trimite cizme pe teren în Ucraina, lansând în schimb ideea de a oferi sprijin aerian în care să fie implicați piloți și avioane de război americane, relatează The Hill.

Precizarea vine după întâlnirile pe care Trump le-a avut la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți șapte lideri europeni, în cadrul cărora au avut loc discuții despre garanțiile de securitate pentru Kiev în locul admiterii sale în NATO, o linie roșie pentru președintele rus Vladimir Putin.

Cu toate că la summit nu s-au stabilit detalii despre ce ar presupune aceste garanții de securitate, când un reporter l-a întrebat dacă SUA vor trimite trupe în Ucraina, Trump a evitat un răspuns, limitându-se să spună că SUA „îi vor ajuta”.

Această afirmație, după ce și trimisul special Steve Witkoff a declarat că SUA ar putea participa la „protecții similare Articolului 5” pentru Ucraina, i-a alarmat pe unii dintre susținătorii republicani ai mișcării „America First”.

Astfel, aliații săi de top îl avertizează să nu meargă prea departe, invocând un principiu cheie al MAGA de a nu se implica în conflicte lungi sau „războaie veșnice”.

„Va trebui să analizez care ar fi responsabilitățile. Nu ne dorim un alt război”, a declarat marți senatorul Tommy Tuberville (R-Ala.) reporterilor. „Oamenii din această țară nu-și pot imagina că, la 20 de ani de la încheierea războiului în Orientul Mijlociu, am putea intra într-un altul. Știu că președintele nu este de acord cu asta, dar nu vrem să se întâmple nimic care să ne oblige să luptăm și să pierdem și mai multe vieți.”

Întrebat cât de mare ar fi această solicitare pentru alegători și votanți, senatorul din Alabama - un susținător important al MAGA - a fost tranșant.

„Ar fi imposibil de convins”, a spus Tuberville, care candidează în prezent pentru funcția de guvernator al statului.

„Poporul american nu va fi de acord cu asta, vă spun de pe acum. Oamenii din Alabama ar fi categoric împotriva... Știu că președintele Trump încearcă să facă ceea ce trebuie, dar oamenii din Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru asta.”

„Președintele Trump se bucură să preia controlul și să încerce să ajute, dar știe că nu poate merge decât până la un anumit punct. El încearcă să facă ceea ce este corect pentru noi”, a adăugat Tuberville. „Dar nu există niciun apetit pentru război sau pentru implicarea noastră în asta, cu trupe pe teren care ar lupta cu adevărat. Vorbim despre securitate, care ar putea fi diferită.”

SUA nu trimit trupe în Ucraina

Întrebat în timpul unui interviu telefonic cu „Fox & Friends”, marți dimineață, despre ce „asigurări” poate oferi că nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina ca parte a vreunui acord, Trump și-a liniștit susținătorii.

„Ei bine, aveți asigurarea mea, eu sunt președinte”, a spus el, sugerând că în schimb Franța, Germania și Marea Britanie ar fi dispuse să trimită trupe de menținere a păcii.

La întâlnirile maraton între Trump și liderii europeni, Zelenski a vorbit despre progrese reale în direcția unui acord privind garanțiile de securitate, cerințe esențiale pentru partea ucraineană pentru a încheia un acord de pace.

Zelenski a menționat, de asemenea, că, în cadrul unui potențial acord privind garanții de securitate, Kievul ar achiziționa arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de apărare aeriană și avioane de război. SUA ar cumpăra în schimb drone ucrainene.

Unii dintre principalii susținători ai lui Trump l-au avertizat prompt imediat să nu se implice militar.

„În acest moment, totul se bazează pe bani americani, arme americane, iar acum vor avea nevoie de implicarea americană”, a comentat luni, la emisiunea sa, Steve Bannon, fost strateg al Casei Albe și influencer conservator, adăugând că nu se poate avea încredere în liderii europeni și în republicanii războinici pro-Ucraina din Senat în această chestiune.

Bannon a atenționat că grupul „încearcă să atragă America într-o implicare profundă” în regiune.

„Acestea sunt capcane”, a spus el. „Aici este punctul în care lucrurile evoluează de la conflicte regionale la războaie mondiale.”

Nu este prima dată când Trump e nevoit să gestioneze acest gen de îngrijorări ale unor figuri cheie din MAGA. Reacții similare au venit și cu privire la Iran, după ce SUA au atacat capacitățile lor nucleare și au susținut războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza.

Declarația Casei Albe

Jack Posobiec, activist de dreapta și redactor la Human Events, a insistat să obțină clarificări de la secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, cu privire tipul de garanțiile de securitate în discuție.

„Președintele înțelege faptul că garanțiile de securitate sunt extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă”, a declarat Leavitt la conferința de presă de marți. „El a cerut echipei sale de securitate națională să se coordoneze cu prietenii noștri din Europa și, de asemenea, să continue să coopereze și să discute aceste chestiuni cu Ucraina și Rusia.”

Ucrainenii solicită garanții de securitate similare cu cele acordate națiunilor NATO prin Articolul 5.

Rusia s-a opus vehement unor garanții de securitate de acest fel, chiar dacă Trump a indicat recent că Putin ar fi deschis ideii. Europenii propun însă o forță de menținere a păcii care să fie prezentă în Ucraina, și nu doar garanții pe hârtie.

„Reiterăm poziția noastră de lungă durată de a respinge fără echivoc orice scenariu care implică desfășurarea de contingente militare NATO în Ucraina, deoarece acest lucru riscă o escaladare incontrolabilă cu consecințe imprevizibile”, a declarat Maria Zakharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Secretarul de stat Marco Rubio va coordona o comisie SUA-Europa-Ucraina menită să elaboreze o propunere privind potențiale garanții de securitate ca parte a unui acord final.