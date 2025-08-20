search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Republicanii MAGA îl avertizează pe Trump în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Republicanii care susțin agenda „America First” cer președintelui american Donald Trump să nu implice militar SUA în Ucraina, după ce acesta s-a arătat deschis să contribuie la oferirea de garanții de securitate pentru țara aflată în război, alături de aliații europeni, relatează YahooNews.

Donald Trump FOTO Profimedia

Atât Trump, cât și Casa Albă au subliniat marți că SUA nu vor trimite cizme pe teren în Ucraina, lansând în schimb ideea de a oferi sprijin aerian în care să fie implicați piloți și avioane de război americane, relatează The Hill.

Precizarea vine după întâlnirile pe care Trump le-a avut la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți șapte lideri europeni, în cadrul cărora au avut loc discuții despre garanțiile de securitate pentru Kiev în locul admiterii sale în NATO, o linie roșie pentru președintele rus Vladimir Putin.

Cu toate că la summit nu s-au stabilit detalii despre ce ar presupune aceste garanții de securitate, când un reporter l-a întrebat dacă SUA vor trimite trupe în Ucraina, Trump a evitat un răspuns, limitându-se să spună că SUA „îi vor ajuta”.

Această afirmație, după ce și trimisul special Steve Witkoff a declarat că SUA ar putea participa la „protecții similare Articolului 5” pentru Ucraina, i-a alarmat pe unii dintre susținătorii republicani ai mișcării „America First”.

Astfel, aliații săi de top îl avertizează să nu meargă prea departe, invocând un principiu cheie al MAGA de a nu se implica în conflicte lungi sau „războaie veșnice”.

„Va trebui să analizez care ar fi responsabilitățile. Nu ne dorim un alt război”, a declarat marți senatorul Tommy Tuberville (R-Ala.) reporterilor. „Oamenii din această țară nu-și pot imagina că, la 20 de ani de la încheierea războiului în Orientul Mijlociu, am putea intra într-un altul. Știu că președintele nu este de acord cu asta, dar nu vrem să se întâmple nimic care să ne oblige să luptăm și să pierdem și mai multe vieți.”

Întrebat cât de mare ar fi această solicitare pentru alegători și votanți, senatorul din Alabama - un susținător important al MAGA - a fost tranșant.

„Ar fi imposibil de convins”, a spus Tuberville, care candidează în prezent pentru funcția de guvernator al statului.

„Poporul american nu va fi de acord cu asta, vă spun de pe acum. Oamenii din Alabama ar fi categoric împotriva... Știu că președintele Trump încearcă să facă ceea ce trebuie, dar oamenii din Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru asta.”

„Președintele Trump se bucură să preia controlul și să încerce să ajute, dar știe că nu poate merge decât până la un anumit punct. El încearcă să facă ceea ce este corect pentru noi”, a adăugat Tuberville. „Dar nu există niciun apetit pentru război sau pentru implicarea noastră în asta, cu trupe pe teren care ar lupta cu adevărat. Vorbim despre securitate, care ar putea fi diferită.”

SUA nu trimit trupe în Ucraina

Întrebat în timpul unui interviu telefonic cu „Fox & Friends”, marți dimineață, despre ce „asigurări” poate oferi că nu vor exista trupe americane pe teren în Ucraina ca parte a vreunui acord, Trump și-a  liniștit susținătorii.

„Ei bine, aveți asigurarea mea, eu  sunt președinte”, a spus el, sugerând că în schimb Franța, Germania și Marea Britanie ar fi dispuse să trimită trupe de menținere a păcii.

La întâlnirile maraton între Trump și liderii europeni, Zelenski a vorbit despre progrese reale în direcția unui acord privind garanțiile de securitate, cerințe esențiale pentru partea ucraineană pentru a încheia un acord de pace.

Zelenski a menționat, de asemenea, că, în cadrul unui potențial acord privind garanții de securitate, Kievul ar achiziționa arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de apărare aeriană și avioane de război. SUA ar cumpăra în schimb drone ucrainene.

Unii dintre principalii susținători ai lui Trump l-au avertizat prompt imediat să nu se implice militar.

„În acest moment, totul se bazează pe bani americani, arme americane, iar acum vor avea nevoie de implicarea americană”, a comentat luni, la emisiunea sa, Steve Bannon, fost strateg al Casei Albe și influencer conservator, adăugând că nu se poate avea încredere în liderii europeni și în republicanii războinici pro-Ucraina din Senat în această chestiune.

Bannon a atenționat că grupul „încearcă să atragă America într-o implicare profundă” în regiune.

„Acestea sunt capcane”, a spus el. „Aici este punctul în care lucrurile evoluează de la conflicte regionale la războaie mondiale.”

Nu este prima dată când Trump e nevoit să gestioneze acest gen de îngrijorări ale unor figuri cheie din MAGA. Reacții similare au venit și cu privire la Iran, după ce SUA au atacat capacitățile lor nucleare și au susținut războiul Israelului împotriva Hamas în Gaza.

Declarația Casei Albe

Jack Posobiec, activist de dreapta și redactor la Human Events, a insistat să obțină clarificări de la  secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, cu privire tipul de garanțiile de securitate în discuție.

„Președintele înțelege faptul că garanțiile de securitate sunt extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă”, a declarat Leavitt la conferința de presă de marți. „El a cerut echipei sale de securitate națională să se coordoneze cu prietenii noștri din Europa și, de asemenea, să continue să coopereze și să discute aceste chestiuni cu Ucraina și Rusia.”

Ucrainenii solicită garanții de securitate similare cu cele acordate națiunilor NATO prin Articolul 5. 

Rusia s-a opus vehement unor garanții de securitate de acest fel, chiar dacă Trump a indicat recent că Putin ar fi deschis ideii. Europenii propun însă o forță de menținere a păcii care să fie prezentă în Ucraina, și nu doar garanții pe hârtie.

„Reiterăm poziția noastră de lungă durată de a respinge fără echivoc orice scenariu care implică desfășurarea de contingente militare NATO în Ucraina, deoarece acest lucru riscă o escaladare incontrolabilă cu consecințe imprevizibile”, a declarat Maria Zakharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Secretarul de stat Marco Rubio va coordona o comisie SUA-Europa-Ucraina menită să elaboreze o propunere privind potențiale garanții de securitate ca parte a unui acord final.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
mediafax.ro
image
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat
fanatik.ro
image
Motivul pentru care cei doi tineri s-au aruncat în fața TIR-ului în accidentul tragic de pe autostrada A1
libertatea.ro
image
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi, la Rapid?
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
observatornews.ro
image
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Distanța grajdurilor sau cotețelor față de gardul vecinilor. Mulţi români pot fi amendaţi uşor dacă nu ţin cont de lege
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Tichete de 50 de lei pentru energie electrică. Casa de Pensii anunță cum se pot solicita online
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Diana și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, ca regină, spală rușinea predecesoarelor. A terminat facultatea, în timp ce Diana nu și-a luat nici Bacul
okmagazine.ro
Terina cu carne de vita Sursa foto shutterstock 1775015015 jpg
Terină din carne tocată cu bacon. Vezi de ce toți cer porția a doua?
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!