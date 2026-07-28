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Lovitură pentru Moscova: SUA pregătesc măsuri dure împotriva celor care cumpără energie din Rusia

Război în Ucraina
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Un grup de senatori americani, atât republicani, cât și democrați, a anunțat marți că a ajuns la un acord privind un proiect de lege mult așteptat, care îi va permite președintelui Donald Trump să impună noi restricții împotriva principalilor cumpărători de energie din Rusia.

vladimir putin donald trump
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei FOTO Shutterstock

Trump și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă legislativă, promovată anterior de regretatul senator Lindsey Graham, iar un vot procedural este programat pentru marți seară, relatează Bloomberg.

Potrivit textului proiectului de lege, publicat marți, măsurile extind sancțiunile împotriva Iranului și vizează în mod special exporturile rusești de petrol și gaze naturale. Documentul îi oferă președintelui autoritatea de a impune tarife vamale celor mai mari cinci cumpărători de țiței și gaze naturale din Rusia, precum și primelor cinci state care ajută Moscova să eludeze sancțiunile din domeniul energetic.

Deși proiectul a fost susținut de Lindsey Graham și de alți senatori care sprijină ferm Ucraina, acesta ar putea afecta relațiile comerciale deja tensionate dintre Statele Unite și China, respectiv India, principalele piețe de desfacere pentru energia rusească.

Donald Trump s-a întâlnit marți dimineață, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă nu a făcut declarații publice după întrevedere. La rândul său, Zelenski nu a menționat proiectul de lege privind sancțiunile în scurtul mesaj publicat pe rețelele sociale. Liderul ucrainean urmează să se întâlnească ulterior, în aceeași zi, cu membri ai Congresului, la Capitoliu.

Democrații avertizează asupra efectelor economice

Unii parlamentari democrați se opun proiectului, avertizând că acesta i-ar putea oferi lui Trump o bază legală pentru introducerea unor noi tarife vamale de amploare.

„Nu există nicio îndoială că guvernul Statelor Unite trebuie să adopte măsuri mai ferme împotriva cumpărătorilor de energie rusească, care alimentează războiul nejustificat împotriva Ucrainei. Însă cea mai recentă versiune a Legii privind sancționarea Rusiei este o rețetă pentru haos și pentru tarife vamale mai ridicate”, au declarat, într-un comunicat emis pe 14 iulie, senatorul Ron Wyden și congresmanul Richard Neal.

Cu toate acestea, proiectul are șanse mari să fie adoptat de Senat în această săptămână. Camera Reprezentanților a intrat deja în vacanța parlamentară din august, astfel că legea nu ar putea intra în vigoare mai devreme de luna septembrie.

Casa Albă păstrează posibilitatea de a acorda derogări

Rămâne însă neclar dacă administrația Trump va utiliza efectiv noile competențe pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Casa Albă a negociat includerea unor derogări extinse în proiect, care îi oferă președintelui o marjă largă de apreciere pentru a decide dacă aplică sau nu sancțiunile.

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„Într-un moment în care piețele globale de energie sunt deja supuse unor presiuni considerabile, restrângerea suplimentară a ofertei riscă să impună costuri disproporționate unor state care suportă deja consecințele economice ale actualei crize energetice. Dacă obiectivul este intensificarea presiunii economice asupra Iranului, includerea unor prevederi suplimentare privind Iranul într-un proiect de lege dedicat sancțiunilor împotriva Rusiei este puțin probabil să producă un efect semnificativ”, a declarat Brett Erickson, managing principal în cadrul Obsidian Risk Advisors.

Iranul, inclus în pachetul de sancțiuni

Decizia vizează și Iranul. Proiectul prelungește aplicarea Iran Sanctions Act din 1996 până în 2031, evitând astfel expirarea cadrului legal. Legea prevede sancțiuni economice secundare împotriva companiilor din afara SUA care desfășoară afaceri cu Iranul și urma să expire în acest an.

Totodată, proiectul îi permite președintelui să impună un tarif vamal general de 500% pentru bunurile rusești importate în Statele Unite, precum și un tarif suplimentar de 100% pentru primii cinci importatori de energie din Rusia și pentru statele care importă petrol sau gaze naturale rusești ori facilitează eludarea sancțiunilor.

O modificare introdusă în ultimul moment în această săptămână limitează la cinci ani perioada în care președintele poate utiliza această nouă autoritate privind tarifele.

Derogările au permis exporturile rusești

Casa Albă a încercat anterior să impună sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, însă a acordat o serie de derogări temporare pentru vânzările de petrol, după ce închiderea Strâmtorii Hormuz în timpul conflictului cu Iranul a provocat tensiuni majore pe piața mondială a petrolului. Aceste derogări au expirat luna trecută.

Anul trecut, Trump a impus un tarif de 25% asupra produselor din India din cauza achizițiilor de energie din Rusia, însă ulterior l-a eliminat pentru a facilita încheierea unui acord comercial mai amplu între Statele Unite și India. China, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, a evitat sancțiuni similare, întrucât Trump a încercat să limiteze tensiunile comerciale cu Beijingul.

Statele Unite au impus numeroase sancțiuni Rusiei după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Cu toate acestea, un sistem complex de derogări și alte excepții permite în continuare Moscovei să comercializeze o parte importantă din resursele sale energetice pe piețele internaționale, în condițiile în care restricționarea completă a acestor exporturi ar avea efecte negative asupra economiei globale.

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