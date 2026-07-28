Cum își folosește Bernard Arnault, președintele LVMH, imperiul media pentru a-și proteja afacerile și a promova o agendă de dreapta

Bernard Arnault, președintele și directorul general al grupului LVMH, proprietarul unor branduri de lux precum Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari și Hennessy, și-a extins de-a lungul ultimelor decenii influența dincolo de industria modei și a bunurilor de lux, devenind unul dintre cei mai importanți proprietari de presă din Franța.

Potrivit unei investigații publicate de Le Monde, miliardarul francez utilizează publicațiile pe care le controlează pentru a-și promova interesele economice și viziunea politică, în timp ce instituțiile media care îi critică activitatea riscă să piardă venituri importante din publicitatea grupului LVMH.

Investigația Le Monde

Seria de investigații realizată de Le Monde analizează relația lui Bernard Arnault cu presa franceză. Publicația subliniază că independența sa editorială este protejată printr-un mecanism special de guvernanță, care permite jurnaliștilor, angajaților și reprezentanților cititorilor să blocheze eventuale ingerințe ale acționarilor în politica editorială.

Acest model i-a permis ziarului să publice investigații critice despre activitatea șefului LVMH, în ciuda faptului că unul dintre principalii acționari ai publicației este antreprenorul Xavier Niel, partenerul de lungă durată al Delphinei Arnault, fiica miliardarului.

Presa, tratată ca instrument de influență

Conform investigației, Arnault a început să cumpere instituții media încă din anii 1990, privindu-le în primul rând ca pe instrumente de promovare a propriilor afaceri și convingeri.

Un exemplu este postul Radio Classique, unde, potrivit Le Monde, proprietarul ar fi influențat direct conținutul difuzat. Pasionat de muzica clasică, Arnault ar fi transmis conducerii postului o listă restrânsă de compozitori pe care considera că ar trebui să îi promoveze.

În plan politic, investigația susține că, înaintea alegerilor prezidențiale din 2022, Arnault s-a opus invitării unor politicieni de stânga în emisiunile Radio Classique, în special a celor care susțineau majorarea taxelor pentru persoanele foarte bogate. După ce i s-a explicat că legislația franceză privind pluralismul politic nu permite astfel de restricții, emisiunea politică respectivă a fost desființată.

Linie editorială favorabilă intereselor LVMH

Potrivit Le Monde, influența grupului se resimte și în publicația economică Les Echos, unde editorialele promovează frecvent politici favorabile mediului de afaceri și critică majorarea fiscalității.

Investigația susține că jurnaliștii evită adesea să acorde spațiu competitorilor LVMH. Numirea lui Luca de Meo la conducerea grupului Kering, unul dintre principalii rivali ai LVMH, ar fi fost reflectată cu întârziere, iar articolul publicat ar fi insistat încă din primele paragrafe asupra dificultăților financiare ale companiei.

În cazul Hermès, unul dintre puținii mari producători de lux rămași sub controlul familiei fondatoare, Le Monde afirmă că publicațiile controlate de Arnault evită, în general, să relateze despre evoluțiile favorabile ale companiei. În schimb, informațiile negative sunt prezentate pe larg.

Paris Match și controversa fotografiei cu Jeffrey Epstein

După achiziționarea revistei Paris Match în 2024, redacția ar fi primit de la departamentul de comunicare al LVMH o fotografie în care directorul executiv al Hermès, Axel Dumas, apărea alături de Jeffrey Epstein.

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Imaginea a fost publicată într-un dosar dedicat persoanelor care au avut contacte cu Epstein. Axel Dumas a declarat că finanțatorul american a încercat în repetate rânduri să stabilească o relație cu el între 2013 și 2016, însă a refuzat orice apropiere.

Întâlniri regulate cu redactorii-șefi

În 2015, Arnault a cumpărat publicația Le Parisien. Potrivit Le Monde, omul de afaceri organizează în fiecare săptămână întâlniri cu redactorii-șefi ai publicațiilor pe care le deține, analizând articolele care l-au nemulțumit.

Mai mulți jurnaliști citați de investigație descriu atmosfera editorială drept una caracterizată de presiuni constante, iar încercările unor redacții de a introduce mecanisme care să le garanteze independența editorială nu ar fi avut succes.

Influență exercitată și prin publicitate

Controlul asupra mass-media nu s-ar limita la publicațiile deținute direct. Le Monde susține că LVMH folosește și bugetele consistente de publicitate pentru a recompensa sau sancționa instituțiile de presă.

Un exemplu invocat este revista economică L'Expansion, care în 1989 a publicat o investigație critică la adresa lui Arnault. Ulterior, LVMH și-a retras toate contractele de publicitate din grupul media care deținea revista.

Controversa privind supravegherea jurnaliștilor

Investigația amintește și cazul din 2019, când s-a aflat că LVMH apelase la serviciile unei firme de consultanță conduse de fostul șef al serviciilor franceze de informații interne, Bernard Squarcini.

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Potrivit anchetei judiciare, au fost desfășurate activități de supraveghere împotriva redacției publicației Fakir, fondată de jurnalistul și politicianul François Ruffin, cunoscut pentru criticile sale la adresa grupului LVMH.

Compania a încheiat ulterior un acord cu procurorii francezi, plătind 10 milioane de euro pentru a evita urmărirea penală. Bernard Squarcini a fost condamnat ulterior la patru ani de închisoare.

Relația cu Vincent Bolloré

Le Monde evidențiază și apropierea dintre Bernard Arnault și Vincent Bolloré, unul dintre cei mai influenți proprietari de media din Franța, asociat de critici cu consolidarea curentului conservator în presa franceză.

În 2020, Arnault a investit aproximativ 80 de milioane de euro în grupul Lagardère, pentru ca ulterior să își vândă participația lui Bolloré, tranzacție care i-a adus un câștig estimat la aproximativ 190 de milioane de euro și i-a facilitat lui Bolloré preluarea unor active media importante.

Relația dintre cei doi a devenit și mai apropiată după controversa din 2023, când redactorul-șef al Les Echos, Nicolas Barré, a fost înlăturat din funcție după publicarea unei recenzii critice la adresa lui Vincent Bolloré. Decizia a provocat reacții puternice în presa franceză.

Ulterior, revista Paris Match a intrat integral în portofoliul lui Bernard Arnault, iar, potrivit investigației Le Monde, publicația promovează într-o măsură tot mai mare activitățile și mărcile grupului LVMH.