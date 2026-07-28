 Incident pe Centura de Nord a Craiovei: Încărcătura unui TIR a trecut prin prelată, traficul a fost restricționat | adevarul.ro
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Incident pe Centura de Nord a Craiovei: Încărcătura unui TIR a trecut prin prelată, traficul a fost restricționat

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Circulația pe Centura de Nord a Craiovei se desfășoară cu dificultate, marți după-amiază, după ce încărcătura unui TIR a ieșit prin prelata remorcii, blocând parțial carosabilul. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, traficul este dirijat de polițiști și se circulă alternativ, pe un singur sens.

Încărcătura unui TIR a ieșit prin prelata remorcii. FOTO: DRDP Craiova
Încărcătura unui TIR a ieșit prin prelata remorcii. FOTO: DRDP Craiova

Din primele informații, TIR-ul transporta fier brut, iar o parte din încărcătură a ieșit prin prelata remorcii, provocând incidentul. Nu au fost raportate victime, însă circulația a fost afectată.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care dirijează circulația până la eliberarea carosabilului. În zonă este așteptată o autospecială de tractare pentru îndepărtarea TIR-ului și reluarea traficului în condiții normale.

Șoferii care tranzitează Centura de Nord a Craiovei sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Intervenția este în dinamică.

Încărcătura unui TIR a ieșit prin prelata remorcii. FOTO: DRDP Craiova
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Încărcătura unui TIR a ieșit prin prelata remorcii. FOTO: DRDP Craiova

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