CNA îl vizează pe Claudiu Târziu după dezinformările despre apa din fântâni. Cum se apără politicianul

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis că, în ședința de marți, 28 iulie, a decis eliminarea a 35 de materiale video publicate pe TikTok, Facebook și X, acuzate că răspândeau informații false. Printre acestea s-a numărat și un material publicat pe conturile de Facebook și X ale eurodeputatului Claudiu Târziu, fost copreședinte AUR.

„Întrunit în ședința publică din data de 28.07.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite privind 35 de materiale audiovizuale identificate pe platformele TikTok (33), Facebook (1) și X (1). ”

În cadrul acestora se fac diverse afirmații referitoare la un proiect de lege care ar reglementa utilizarea apei din fântâni”, a transmis CNA într-un comunicat.

CNA adaugă că materialele încalcă prevederile Legii audiovizualului privind informarea obiectivă a publicului și prezentarea corectă a faptelor, motiv pentru care a dispus emiterea unor ordine de eliminare a conținutului considerat ilegal.

Au fost vizate următoarele conturi de TikTok: mario.cont.nr6 (2 materiale), nelly_belly (2 materiale), andreea_de_la_focsani, cosmincosmin369, , tarainapoi, iustin.deic, bobbydziarist, maria.nita259, samuel.zarnescu, nicolettanico02, daniel.vld, romanialaapel, mirceavicentiuirimie, cristiansava53, adelapopescu896, andreea_promo, justmehahaha5, dezvoltatecomplet, rica.relu.baluta, benzmafiaromania, breakingnews_74, alinastefania22, newstiktok74, alex577506, lorenzzo31, spiritmind50puteretotala, ionelionel493, cristifrunza71, skorpionul4, ovoceadiasporei;

De asemenea, a fost vizat contul de Facebook și X al lui Claudiu Târziu.

„Totodată, Consiliul a decis să solicite platformelor să identifice, prin mecanisme proprii, diseminarea acestor materiale.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea societății CINETHRONIX MEDIA S.R.L. (Constanța) de acordare a unei licențe audiovizuale pentru serviciul de programe de televiziune CINETHRONIX, difuzat prin rețele de comunicații electronice”, precizează CNA.

Reacția lui Claudiu Târziu

Claudiu Târziu a declarat că nu a răspândit o informație falsă, ci a fost „o poziție publică luată pe baza unor informații publice”.

„CNA mă acuză astăzi de fake news și cere ștergerea din online a unui clip video făcut de mine pentru că am taxat intenția Ministerului Mediului de a băga oamenii la închisoare pentru că își sapă o fântână, un iaz, sau își udă recoltele cu apele din râu.

Nu e fake news, e o poziție publică luată pe baza unor informații publice. Am reacționat la comunicatul de presă al Ministerului Mediului despre proiectul de lege pus în transparență decizională pe 14 iulie care transpune o directivă europeană”, a transmis acesta într-un videoclip.

Eurodeputatul susține că nu a răspândit informații false, ci a exprimat o opinie politică bazată pe documente publice și pe declarațiile ministrului Diana Buzoianu.

„Asta face un om politic. Nu inventează fapte, ia poziție față de fapte. CNA nu poate transforma un dezacord politic în dezinformare doar pentru că un ministru USR nu agreează interpretarea mea. Diferența dintre fake news și opinie politică e diferența dintre a inventa un fapt și a-i da unui fapt real o semnificație. Eu am făcut a doua variantă. Un termen juridic nedefinit, daună semnificativă lăsată la aprecierea unui inspector, cu pedepse de până la 10 ani de închisoare, e o informație publică, nu o fabricație de-a mea.

În ce condiții poți folosi puțul forat fără să ceri aprobarea Apelor Române. „Asigurăm publicul că aceste informații sunt eronate”

Cine vrea să conteste interpretarea mea poate s-o facă în spațiul public, cu argumente. CNA nu e loc de dezbatere politică, e un organism care ar trebui să apere pluralismul, nu să-l cenzureze când îi convine puterii.”

Precizările Ministerului Mediului

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a dat deja explicații pe acest subiect și a anunțat că nu e nimic altceva decât dezinformare informația potrivit căreia fântânile vor fi interzise și românii vor avea de plătit inclusiv pentru apa de ploaie.

Ministerul Mediului a anunțat că proiectul de lege pentru transpunerea Directivei europene privind infracțiunile de mediu va fi promovat după învestirea unui Guvern cu atribuții depline.

Chiar în cuprinsul comunicatului Ministerul Mediului a precizat că proiectul stabilește un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse:

• închisoare de la 1 la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului;

• închisoare de la 2 la 7 ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv;

• închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative, produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată;

• închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

Proiectul introduce noi infracțiuni de mediu prevăzute de Directiva europeană, majorează amenzile aplicabile companiilor, transformă infracțiunile comise în arii naturale protejate în circumstanțe agravante și sancționează, în numeroase cazuri, tentativa și faptele comise din culpă.

Totodată, reglementează distinct situațiile în care prejudiciul adus mediului este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv cazurile asociate conceptului de „ecocid”.

La rândul ei, Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a anunţat că informaţia potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau vor fi pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă.

Instituţia precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor.