Locuința CEO-ului OpenAI, atacată cu un cocktail Molotov. Un suspect a fost arestat

Locuința CEO-ului OpenAI, Sam Altman, din San Francisco, a fost atacată cu un cocktail Molotov, vineri seară, 10 aprilie. Suspectul, arestat între timp, a apărut și în fața unui birou al OpenAI, unde a amenințat că „va da foc clădirii”.

Polițiștii au intervenit în urma unui apel din cartierul North Beach, în primele ore ale zilei de vineri. Purtătoarea de cuvânt a OpenAI este cea care a confirmat că incidentul a avut loc la casa lui Altman, scrie BBC.

Aceasta a adăugat că aceeași persoană „a făcut și amenințări la sediul nostru din San Francisco”.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătoarea de cuvânt. „Apreciem profund cât de rapid a intervenit poliția și sprijinul orașului în menținerea siguranței angajaților noștri.”

Deși suspectul fugise de la locul incidentului înainte de sosirea poliției, aproximativ o oră mai târziu a apărut în fața unui birou al OpenAI și a amenințat că „va da foc clădirii”, potrivit autorităților. Atunci a fost arestat.

Un ofițer al Departamentului de Poliție din San Francisco (SFPD) a refuzat să comenteze dacă bărbatul se afla încă în arest vineri după-amiază sau dacă și când va fi pus sub acuzare, invocând o anchetă este în desfășurare.

Sam Altman este CEO-ul OpenAI, companie care a creat platforma ChatGPT. Acesta are o avere de 3,3 miliarde de dolari.

În 2005, a renunțat să mai studieze la Universitatea Stanford pentru a fonda compania de cartografiere socială Loopt, care a fost vândută în 2012 pentru 43 de milioane de dolari. A folosit banii pentru a-și lansa propriul fond de investiții, scrie Forbes.

Sam Altman a fost partener și apoi președinte al Y Combinator, înainte de a prelua conducerea OpenAI în 2019. Deși nu deține acțiuni în companie, averea sa provine din investiții în firme precum Stripe, Reddit și Helion Energy.

La începutul acestei săptămâni, compania a propus mai multe idei de politici guvernamentale pentru a reduce efectele negative ale AI și pentru a pune „oamenii pe primul loc”, inclusiv programe de formare profesională, perfecționare în utilizarea instrumentelor AI și creșterea taxelor pe companii și câștiguri de capital.