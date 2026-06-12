Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 1,7 milioane de lei pentru aproape 400 de familii și persoane singure

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1.723.000 de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate.

Potrivit ministerului, sprijinul financiar este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme de sănătate care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 1.158.000 de lei, va fi alocată unui număr de 305 familii și persoane singure care se confruntă cu probleme medicale sau alte situații deosebite.

Alte 74 de familii și persoane singure din 24 de județe vor primi în total 492.000 de lei pentru acoperirea unor pagube provocate de incendii.

De asemenea, 17 familii și persoane singure din județele Botoșani și Constanța vor beneficia de 68.000 de lei pentru efectele unor fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025.

O familie din județul Hunedoara va primi un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei în urma unui accident rutier.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, iar acordarea acestora se face pe baza cererilor depuse de beneficiari, însoțite de documente justificative și de verificări efectuate în teren de autorități.