search
Vineri, 12 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 1,7 milioane de lei pentru aproape 400 de familii și persoane singure

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1.723.000 de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate.

Guvernul acordă ajutoare de urgență pentru 397 de beneficiari. FOTO: Arhivă
Guvernul acordă ajutoare de urgență pentru 397 de beneficiari. FOTO: Arhivă

Potrivit ministerului, sprijinul financiar este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme de sănătate care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 1.158.000 de lei, va fi alocată unui număr de 305 familii și persoane singure care se confruntă cu probleme medicale sau alte situații deosebite.

Alte 74 de familii și persoane singure din 24 de județe vor primi în total 492.000 de lei pentru acoperirea unor pagube provocate de incendii.

De asemenea, 17 familii și persoane singure din județele Botoșani și Constanța vor beneficia de 68.000 de lei pentru efectele unor fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025.

O familie din județul Hunedoara va primi un ajutor de urgență în valoare de 5.000 de lei în urma unui accident rutier.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, iar acordarea acestora se face pe baza cererilor depuse de beneficiari, însoțite de documente justificative și de verificări efectuate în teren de autorități.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump
stirileprotv.ro
image
Efectul politicilor lui Bolojan. Inflația a înregistrat o nouă creștere-record, de aproape 11%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
gandul.ro
image
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
mediafax.ro
image
A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
libertatea.ro
image
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
digi24.ro
image
Campionatul Mondial a început cu o mare gafă
gsp.ro
image
Salma Hayek a luat microfonul, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale. Tot stadionul a izbucnit în urale
digisport.ro
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”
click.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu ai stagiul minim de cotizare pentru pensie
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
observatornews.ro
image
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
cancan.ro
image
Anunț-șoc al INS: Pensiile au scăzut cu 22 lei. De ce pensionarii din București iau 1.300 lei în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Toate motivele pentru care poți fi eliminat din Bacalaureat. Lista completă a situațiilor prevăzute de lege
playtech.ro
image
El este fotbalistul care a refuzat România ca să joace pentru Canada la Mondial, însă visul i s-a spulberat! De ce n-a fost convocat?
fanatik.ro
image
Fost consilier prezidențial: Unirea cu Republica Moldova, motivul disputei dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan
ziare.com
image
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
digisport.ro
image
S-a stins din viață fondatorul trupei „Celelalte Cuvinte”. Radu Manafu avea 67 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Urmează scumpiri uriașe la energie, carburanți și alimente. INS: inflația ajunge la aproape 11%
mediaflux.ro
image
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”
click.ro
image
Horoscop 12-18 iunie. Câștiguri și oportunități financiare pentru Tauri, Săgetătorii își pot schimba direcția vieții, proiecte promițătoare pentru Capricorni
click.ro
image
Andreea Ibacka, surprinsă într-o ipostază inedită după divorțul de Cabral: „Viața pe șantier”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un aliment consumat în România la orice oră din zi ar putea crește riscul de cancer de sân cu 50%
image
SUA investighează apariția mesajului uriaș „8647” în Washington. 86 în argoul american înseamnă „elimină pe cineva”

OK! Magazine

image
Subjugat dependenței de femei, „Regele armăsar” a declanșat Revoluția sexuală, conducând societatea spre desfrâu

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!