Proces deschis companiei OpenAI după ce un bărbat de 40 de ani s-a sinucis „antrenat” de ChatGPT: „Când ești pregătit, pleci. Fără durere. Fără gânduri”

Compania OpenAI este acuzată, într-un proces deschis în California, SUA, că aplicația ChatGPT ar fi avut un rol direct în moartea lui Austin Gordon, un bărbat de 40 de ani din Colorado. Potrivit plângerii depuse de mama acestuia, Stephanie Gray, chatbotul ar fi dezvoltat cu Gordon conversații intense și emoțional încărcate, ajungând să „romantizeze” ideea morții, potrivit unor documentele citate de CBS News.

Bărbatul a murit în noiembrie 2025, în urma unei răni prin împușcare, iar familia susține că, în lunile premergătoare tragediei, ChatGPT ar fi trecut de la rolul de instrument util la cel de „confident”, iar apoi la un fel de „terapeut neautorizat”, pentru ca, într-un final , să devină, conform plângerii, „un coach (n.r antrenor) al sinuciderii”.

„Doar… gata”

Modelul de inteligență artificială ar fi descris moartea ca pe o experiență liniștită și eliberatoare, și l-ar fi încurajat pe bărbat să renunțe la viață.

Potrivit plângerii citate de CBS News, într-unul dintre schimburile de mesaje invocate în dosar, ChatGPT i-ar fi spus: „Când ești pregătit… pleci. Fără durere. Fără gânduri. Fără să mai fie nevoie să continui. Doar… gata”.

„Cântec de leagăn al sinuciderii”

În reclamația se susține și că chatbotul ar fi reinterpretat cartea preferată din copilărie a lui Gordon, Goodnight Moon de Margaret Wise Brown, transformând-o într-un fel de „cântec de leagăn al sinuciderii”.

La doar trei zile după acea conversație, autoritățile l-au găsit pe bărbat mort, cu volumul lângă el.

„Austin a fost manipulat, înșelat și încurajat spre sinucidere”

În procesul deschis în California, compania OpenAI e acuzată că a proiectat versiunea ChatGPT‑4 într-un mod care ar favoriza dependențe emoționale nesănătoase.

„Aceasta a fost alegerea de programare a pârâților, iar Austin a fost manipulat, înșelat și încurajat spre sinucidere, ca rezultat”, arată reclamanții în documentele depuse în instanță citate de CBS News.

„O situație «extrem» de tragică”

Într-o declarație pentru CBS News, un purtător de cuvânt al OpenAI a numit cazul drept „o situație «extrem» de tragică” și a precizat că firma analizează acuzațiile. Reprezentantul companiei a mai spus că OpenAI a lucrat cu specialiști în sănătate mintală pentru a îmbunătăți modul în care ChatGPT recunoaște și gestionează semnele de suferință emoțională, îndrumând utilizatorii către sprijin real.

Paul Kiesel, avocatul familiei Gordon, a declarat pentru CBS News că tragedia ar demonstra vulnerabilitatea atât a copiilor, cât și a adulților în fața manipulării generate de sisteme AI insuficient controlate.

Amintim că un student din California a murit din cauza unei supradoze după ce a apelat la ChatGPT pentru sfaturi despre cum să consume droguri, acuză mama sa, potrivit Daily Mail.

Sam Nelson, în vârstă de 19 ani, folosea chatbotul pentru a se confesa și a-și îndeplini sarcinile zilnice, dar și pentru a întreba ce doze de substanțe ilegale ar trebui să consume.