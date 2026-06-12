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Bolojan: Guvernul Tomac va rămâne singur în Parlament. Oalele sparte se vor sparge în capul lor

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Premierul interimar Ilie Bolojan reiterează faptul că PNL nu va vota Guvernul Tomac. Acesta argumentează prin faptul că un astfel de guvern nu va avea susţinere în Parlament pentru reforme iar partidele care îl vor vota vor trebui să răspundă în faţa alegătorilor.

De e nu votează PNL Guvernul Tomac?
Ilie Bolojan, preşedintele PNL, premier interimar Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

Deşi spune că PNL comunică în continuare cu USR şi UDMR Bolojan arată că deocamdată nu există o înţelegere vis-a vis de votul pentru Guvernul Tomac la nivelul partidelor care formează actualul Guvern interimar.

„Nu pot să fac estimări vizavi de ce vor face celelalte partide. Pot doar să spun că, analizând situația în care ne găsim, Partidul Național Liberal a decis ieri să nu acorde votul de încredere acestui guvern.

În primul rând, pentru că, fiind un guvern fără o susținere politică explicită, nu este în măsură să continue reformele. Deci nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România. E un guvern mai slab decât unul minoritar.

Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur și oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern. Deci nu va avea susținere în astfel de situații.

Proiectele pot pleca într-un anume fel de la Guvern și sunt modificate, sunt ciopârțite în Parlament. E total diferit dacă nu există o susținere explicită.

Iar atunci când în comisiile parlamentare vor fi proiecte care sună bine pentru parlamentari, care pot fi vândute, iertați-mă, cetățenilor, va fi un vot transpolitic în sensul acesta al trecerii lor, pentru că asta este forma prin care se pot prezenta parlamentarii în fața oamenilor, dacă nu sunt în guvernare și nu își asumă alte realizări.

Dar asta ce înseamnă? Efecte care înseamnă creșteri de cheltuieli la buget, scăderi de venituri, iar un astfel de comportament va da peste cap echilibrele bugetare.

Din aceste motive, PNL nu a luat decizia să susțină un astfel de guvern. Ăsta este.”, a declarat premierul interimar la Radio România Actualităţi.

„Această formulă este una de tip paravan, care scutește Partidul Social Democrat”

Ilie Bolojan precizează că Guvernul Tomac este un paravan pentru interesele politice ale PSD. Deşi înspre partide s-a trimis lista miniştrilor propuşi, programul de guvernare nu este încă definitivat deşi votul în Parlament ar urma să aibă loc la începutul săptămânii următoare.

„Aceasta este cea mai mare problemă. Nici nu l-am primit până în momentul de față, pentru că domnul Tomac mi-a spus că încă se lucrează la el. Deci nu asta este cea mai mare problemă.

Gândiți-vă că guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de către toate partidele, a avut și protocol de coaliție, au avut apariții publice și tot n-a respectat Partidul Social Democrat nici programul de guvernare, nici acordul de coaliție.

Gândiți-vă, în condițiile în care nu există o susținere explicită, cum se vor întâmpla lucrurile.

Și am mai spus un lucru: dintr-o perspectivă politică, nu am acordat un vot de susținere pentru că această formulă este una de tip paravan, care scutește Partidul Social Democrat, cel care a generat această criză politică, care a dărâmat guvernul din care a făcut parte, după ce am luat măsuri pentru a limita risipa, după ce le-au fost afectate interesele.”, spune Ilie Bolojan. 

Ilie Bolojan mai explică faptul că miniştrii interimari vor oferi toate datele pentru noua formulă aprobată de Parlament. Spre deosebire de fosta predare de ştafetă la care PSD nu ar fi dat date reale privind datele bugetare. 

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