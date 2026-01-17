Propunerea lui Trump către Erdogan: Turcia, invitată să joace un rol-cheie în Consiliul de Pace pentru Gaza

Într-o mișcare menită să includă Turcia în procesul de pace pentru Gaza, Donald Trump l-a invitat pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului de Pace, a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, serviciul de comunicare al Republicii Turce.

„Pe 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitate de președinte fondator al Consiliului de Pace, a trimis o scrisoare prin care îl invită pe președintele nostru, Recep Tayyip Erdogan, să devină membru fondator al Consiliului de Pace”, a declarat Burhanettin Duran, directorul de comunicare al Republicii Turce, pe rețeaua X.

Până în prezent, președintele Erdogan nu a făcut niciun comentariu oficial privind invitația primită, potrivit Agerpres.

De asemenea, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a fost desemnat să participe la comitetul executiv care va supraveghea activitatea Consiliului de Pace pentru Gaza, a confirmat ministerul de Externe de la Ankara.

Turcia, apropiată de conducerea politică a mișcării Hamas și susținătoare declarată a cauzei palestiniene, a avut un rol activ în negocierile pentru acordul de încetare a focului în Gaza, semnat în octombrie 2025 în Egipt.

Ankara și-a exprimat disponibilitatea de a participa atât la desfășurarea unei forțe de supraveghere a acestui acord, cât și la eforturile de reconstrucție a teritoriului palestinian, afectat de doi ani de bombardamente israeliene, lansate ca represalii după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra teritoriului israelian.

Din Consiliul Executiv pentru Gaza vor mai face parte și Marc Rowan, directorul Apollo Global Management, Roberto Gabriel, consilier al preşedintelui Trump şi Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale.

Fiecare membru al consiliului va prelua portofolii specifice, care privesc inclusiv „consolidarea capacităţii de guvernare, relaţiile regionale, reconstrucţia, atragerea de investiţii, asigurarea finanţării la scară largă şi mobilizarea de capital”, potrivit Casei Albe,