Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Trump va conduce „Consiliul Păcii“ din Gaza și va alege ca membri pe cei mai „puternici” lideri mondiali

Publicat:

Donald Trump urmează să conducă un nou organism internațional, denumit „Consiliul Păcii”, după ce Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluție ce susține planul său privind Gaza. Președintele american a anunțat că lideri influenți din întreaga lume vor fi selectați ca membri ai acestui consiliu, numele lor urmând să fie comunicate ulterior.

Palestinienii din Gaza trăiesc în corturi/FOTO:EPA/EFE
Palestinienii din Gaza trăiesc în corturi/FOTO:EPA/EFE

Votul a avut loc luni, în contextul unui armistițiu fragil între Israel și Hamas. Trei dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului – Statele Unite, Regatul Unit și Franța – au sprijinit rezoluția, la fel ca alte zece state. Rusia și China s-au abținut, însă niciun stat nu a respins documentul în mod direct.

În pofida sprijinului internațional, Hamas a respins inițiativa, declarând că planul nu răspunde drepturilor și revendicărilor palestiniene. Gruparea a afirmat că propunerile nu pot fi acceptate în forma actuală.

Reacția lui Donald Trump

După vot, Donald Trump a salutat decizia ONU, descriind-o drept un moment „istoric”. Într-o declarație publicată pe platformele sale, președintele SUA a afirmat că rezoluția reprezintă „una dintre cele mai importante aprobări din istoria Națiunilor Unite” și a mulțumit atât membrilor Consiliului de Securitate, cât și țărilor care au susținut planul în afara acestuia.

Trump a precizat că „membrii puternici și respectați” ai viitorului consiliu vor fi anunțați în săptămânile următoare.

Elementele principale ale planului

Proiectul de rezoluție include un mecanism internațional de administrare temporară pentru Gaza, care ar urma să funcționeze în paralel cu eforturile de stabilizare din regiune. Printre măsuri se numără:

-crearea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), finanțată și susținută de mai multe state;

-înființarea Consiliului Păcii, condus de Trump;

-demilitarizarea completă a Hamas, considerată esențială de autorii planului;

-reintegrarea civililor palestinieni în Gaza, după distrugerile masive cauzate de conflict;

-formarea unei noi forțe de poliție palestiniene, care ar înlocui structurile de securitate controlate de Hamas;

-înființarea unui fond fiduciar pentru reconstrucție, gestionat cu sprijinul Băncii Mondiale.

Statele Unite afirmă că aceste măsuri au ca obiectiv redresarea teritoriului și facilitarea unei reveniri sigure pentru populația palestiniană, deplasată în număr mare în urma războiului.

Chestiunea statalității palestiniene

Proiectul de rezoluție face referire și la o posibilă cale către recunoașterea unui stat palestinian – o solicitare reluată cu insistență de mai multe state arabe. Regatul Unit și Franța se numără printre țările care au anunțat recent că susțin recunoașterea Palestinei ca stat. Statele Unite nu au adoptat încă o poziție similară, în contextul relațiilor lor strânse cu Israelul.

Guvernul israelian s-a opus ferm includerii acestei perspective în plan.

