Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a lui Trump, recunoaște că nu a promovat examenul de barou

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a ajuns în „malaxorul” jurnaliştilor americani, la doar câteva zile după ce a preluat funcția. Deşi se prezenta drept avocat, a fost nevoită să recunoască faptul că a picat examenul de barou, necesar pentru a profesa ca avocat în Statele Unite.

Foto: Youtube/The White House

Nici nu s-a instalat bine în noul post, că are deja de dat explicații. Katie Zacharia, mumită recent de Donald Trump în funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, s-a prezentat în repetate rânduri drept avocată, inclusiv pe rețelele sociale și în aparițiile sale la Fox News. Numai că, atunci când jurnaliştii americani au început să-i verifice CV-ul şi să pună întrebări, povestea s-a complicat.

Joi seara, într-un interviu acordat chiar postului Fox News, pentru care a a lucrat în urmă cu ceva timp, Katie Zacharia a fost nevoită să confirme că a picat examenul și că nu a mai încercat să îl promoveze a doua oară.

Întrebări directe, răspunsuri fără echivoc

În urmă cu câteva zile, întrebată unde susținuse examenul care îi permitea să profeseze ca avocat, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe oferise un răspuns confuz, invocând ceva legat de China.

În interviul acordat joi seara postului Fox News, Sean Hannity a abordat, însă, problema frontal, trecând direct la întrebarea aflată pe buzele tuturor: are sau nu dreptul să se prezinte drept avocată?

Aşa că a întrebat-o dacă e adevărat că a absolvit Facultatea de Drept a Universității Pepperdine, din California, dar nu a reuşit să promoveze examenul de barou.

„Ai dat examenul, dar nu l-ai luat, nu-i aşa?”, a întrebat prezentatorul.

„Este exact”, a răspuns aceasta, confirmând fără echivoc informația.

Prezentatorul a insistat asupra subiectului pentru a se asigura că răspunsul nu lasă loc de interpretări: a susţinut examenul, dar l-a picat? Katie Zacharia a confirmat din nou. A urmat întrebarea: s-a mai prezentat vreodată la examen? Răspunsul a fost, şi de această dată, la fel de limpede: „Nu”.

Astfel, după explicațiile încâlcite din primele zile privind calificarea sa şi dreptul de a se prezenta drept avocat, Katie Zacharia a recunoscut în direct că nu a promovat examenul necesar pentru a fi admisă în baroul din California și că nu a mai încercat ulterior să îl susțină.

Mărturisirea a venit după câteva zile de controverse, alimentate atât de întrebările privind calificările sale, cât și de prima sa apariție publică în noua funcție, o conferința de presă neobișnuit de scurtă, în care a răspuns întrebărilor a doar trei jurnaliști aleși de ea, pentru care fusese criticată de presa americană.

Katie Zacharia a explicat faptul că s-a înscris la examen într-o perioadă în care se pregătea să se mute în China, unde urma să locuiască alături de soțul ei, şi planurile personale ar fi făcut-o să își piardă concentrarea.

„Știam că plecam să trăiesc în China, iar rezultatul la barou nu conta”, a declarat ea, povestind că a locuit la Beijing, unde a lucrat ca juristă într-un important cabinet de avocatură chinez.

După revenirea în Statele Unite nu a mai susținut examenul, deoarece a rămas însărcinată şi chiar a ţinut să sublinieze că a născut patru copii în șase ani.

Pe de altă parte, Katie Zacharia susține că experiența sa în dreptul afacerilor, dobândită în China, și diploma în drept au făcut-o să creadă că se poate prezenta drept avocată şi că mai multe persoane din domeniul juridic i-au confirmat că această „autodescriere” ar fi acceptabilă.

Înaintea interviului în care a recunoscut că a picat examenul blonda purtătoare de cuvând a Casei Albe, Katie Zacharia se plângea de „dezinformare” din partea jurnaliştilor și „neînțelegeri” în legătură cu pregătirea sa profesională. Între timp, organizația Campaign for Accountability, care urmărește etica în viața publică, a cerut miercuri Baroului din California să deschidă o anchetă.

Controversa privind calificarea sa vine într-un moment delicat pentru noua purtătoare de cuvânt, care este relativ puțin cunoscută publicului american. Katie Zacharia a preluat funcția de la Karoline Leavitt, o apropiată a președintelui american, care a demisionat în august pentru a se ocupa de copiii săi mici.