Video „Profeția” purtătoarei de cuvânt a Casei Albe înainte de atacul armat de la Dineul Corespondenților: „Vor fi focuri de armă în această seară”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu câteva minute înainte să înceapă Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă, că acesta ”va fi distractiv, captivant” şi că ”vor avea loc focuri de armă în această seară în sală”.

”Va fi amuzant, va fi distractiv. Vor fi focuri de armă în această seară în sală”, a declarat ironică, la Fox News, Karoline Leavitt, fără să ştie că aveau să izbucnească focuri de armă câteva ore mai târziu.

Prin această declaraţie, purtătoarea de cuvânt a vrut probabil să evoce un discurs al unui Trump ”pregătit de luptă” şi să provoace scântei şi ”tiruri” la figurat, o butadă plină de ironie care s-a transformat într-o prezicere rea.

Focuri de armă au izbucnit câteva ore mai târziu, în afara sălii de gală a Dineului Corespondenţilor - la care Donald Trump participa pentruprima oară de când este preşedinte.

Donald Trump, Prima Doamnă şi membri ai administraţiei au fost evacuaţi şi puşi în siguranţă.

Şeful statului a făcut apoi declaraţii de presă, în care a salutat rapiditatea intervenţiei grăzilor înarmate, care au ripostat cu focuri de armă.

Potrivit primelor informaţii, autorul atacului armat de la Dineul Corespondenţilor este Cole Thomas Allen, în vârstă de 31 de ani, originar din Torrance, în California.

În urmă cu aproape jumătate de secol, fostul președinte Ronald Reagan a supraviețuit unei tentative de asasinat chiar în același loc unde, sâmbătă, 25 aprilie, s-a petrecut atacul armat din timpul dineului corespondenților de la Casa Albă.