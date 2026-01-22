search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump dezvăluie planul spectaculos pentru Gaza: zgârie-nori și orașe noi în trei ani

Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat la Davos un plan amplu de reconstrucție pentru Fâșia Gaza, în cadrul ceremoniei de lansare a noii sale inițiative internaționale: Consilul pentru Pace. Evenimentul a avut loc în marja Forumului Economic Mondial, scrie The Sun.

Planul pentru Gaza, cunoscut sub numele de „Project Sunrise”/FOTO:X
Planul pentru Gaza, cunoscut sub numele de „Project Sunrise”/FOTO:X

Planul, prezentat public de Jared Kushner, ginerele președintelui și unul dintre principalii arhitecți ai inițiativei, include zgârie-nori, infrastructură modernă și un calendar etapizat pentru transformarea teritoriului afectat de conflict. Potrivit lui Kushner, proiectul ar urma să asigure locuințe pentru muncitori, ocupare integrală și „oportunități pentru toți”.

„Nu avem un plan B. Avem un plan și suntem cu toții angajați să îl ducem la capăt”, a declarat Kushner, sugerând că orașe de acest tip ar putea fi construite în aproximativ trei ani.

Planul, cunoscut sub numele de „Project Sunrise”, a fost dezvăluit inițial în presa internațională luna trecută și prevede transformarea Gazei într-o destinație internațională, cu hoteluri, zone turistice, transport de mare viteză și sisteme inteligente de gestionare a energiei.

Revenind pe scenă, Donald Trump a lăudat inițiativa, descriind-o drept „foarte, foarte bună”. „Sunt un om al imobiliarelor în adâncul sufletului. Totul ține de locație – iar această locație, la mare, este extraordinară”, a spus el.

Consilul pentru Pace, o structură paralelă ONU

Anunțul a fost făcut în cadrul ceremoniei oficiale de lansare a Consilului pentru Pace, o nouă structură internațională propusă de Trump, concepută inițial ca parte a planului de reconstrucție a Gazei, dar extinsă ulterior ca forum global de cooperare.

Președintele american a afirmat că „aproape toată lumea” dorește să facă parte din această inițiativă și că va colabora inclusiv cu Națiunile Unite. Printre liderii invitați pe scenă s-au numărat președintele Argentinei, Javier Milei, și premierul Ungariei, Viktor Orbán.

Potrivit administrației americane, structura ar urma să funcționeze în paralel cu ONU, cu un cost estimat la un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent.

Donald Trump a declarat că este „onorat” să fie președintele Consilului pentru Pace, pe care l-a descris drept „unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”. El a adăugat că, odată format, consiliul va avea o mare libertate de acțiune, urmând să coopereze cu instituțiile internaționale existente.

Absența Marii Britanii și reacții internaționale

Guvernul britanic a confirmat că nu a participat la eveniment. Fostul premier Tony Blair, prezent în sală, face parte din consiliul executiv fondator al inițiativei, dar nu a urcat pe scenă.

Lista participanților indică o prezență semnificativă din Orientul Mijlociu și America de Sud, însă un număr redus de mari aliați europeni ai SUA. Componența completă a Consilului pentru Pace nu a fost încă făcută publică.

Trump a afirmat că aproximativ 35 de state și-au exprimat deja disponibilitatea de a se alătura inițiativei.

Gaza, demilitarizare și reconstrucție

Președintele american a declarat că obiectivul este ca Gaza să fie demilitarizată și „reconstruită într-un mod frumos”. În acest context, presa rusă a relatat că președintele Vladimir Putin i-ar fi spus liderului palestinian Mahmoud Abbas că Rusia este dispusă să direcționeze un miliard de dolari din active rusești înghețate în SUA către Conslilului pentru Pace, pentru sprijinirea populației palestiniene.

Trump a mai susținut că tensiunile globale „se calmează” și că Iranul este dispus să poarte discuții. De asemenea, el a afirmat că un acord privind Ucraina ar putea fi anunțat în curând.

