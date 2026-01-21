search
Papa Leon, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Vaticanul „necesită timp pentru a reflecta”

0
0
Publicat:

Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump. Vaticanul confirmă primirea invitației și spune că ia timp pentru a decide dacă o va accepta, în contextul în care inițiativa a stârnit deja reacții împărțite pe scena internațională.

Papa Leon, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump FOTO: Profimedia
Papa Leon, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump FOTO: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a primit o invitație oficială de a se alătura „Consiliului pentru Pace” dorit de președintele SUA, Donald Trump. Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, potrivit Reuters.

„Și noi am primit această invitație, iar Papa a primit-o și el și ne gândim la ce trebuie să facem. Suntem în curs de aprofundare și cred că este o chestiune care necesită timp pentru a reflecta și a da un răspuns”, le-a spus jurnaliștilor cardinalul Parolin, numărul doi în ierarhia Vaticanului.

Inițiativa americană apare în contextul acordului promovat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza. În ultima săptămână, președintele SUA a trimis invitații mai multor lideri mondiali pentru a face parte din acest organism, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.

Reacțiile nu au întârziat să apară și sunt departe de a fi unanime. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat deja că nu va accepta invitația, invocând semne de întrebare legate de atribuțiile și aria de competență ale consiliului.

Ce este „Consiliul pentru Pace”

Liderii a zeci de țări, inclusiv Nicușor Dan, au primit la finalul săptămânii trecute o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite, numită „Consiliul pentru Pace”. Potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters, scopul inițial ar fi încheierea conflictului din Gaza, urmând ca ulterior organismul să fie extins pentru a aborda și alte conflicte din lume.

Printre cei invitați se numără liderii Franței, Germaniei, Ungariei, Australiei, Turciei, Egiptului și Canadei. Ursula von der Leyen a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană, iar Vladimir Putin, Rusia.

„Am acceptat, desigur, această invitație onorantă”, a scris pe X premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump.

Dacă Ungaria a răspuns fără ezitare, majoritatea guvernelor au evitat comentariile publice. În privat, însă, mai multe capitale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la implicațiile planului lui Trump asupra autorității Organizației Națiunilor Unite.

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat pentru Reuters un diplomat care a văzut scrisoarea, adăugând că documentul descrie Consiliul drept „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Un miliard de dolari pentru un loc permanent

Potrivit proiectului de statut, Donald Trump ar urma să fie președintele acestui Consiliu pentru Pace și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile ar urma să fie luate cu majoritate de voturi, fiecare stat prezent având un vot, însă toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea de invitație include și o „cartă”. Acest document, trimis de administrația americană către aproximativ 60 de țări, prevede că statele care vor ca statutul lor de membru să dureze mai mult de trei ani trebuie să contribuie cu 1 miliard de dolari, în numerar, potrivit documentului consultat de Reuters.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Lista completă a persoanelor și liderilor invitați să facă parte din Consiliul pentru Pace urmează să fie făcută publică la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial.

