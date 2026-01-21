Italia refuză să se alăture Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump

Italia nu va face parte din Consiliul pentru Pace, inițiativa președintelui american Donald Trump, a relatat miercuri un cotidian italian. Există îngrijorări că aderarea la un organism condus de liderul unei singure țări ar putea încălca prevederile Constituției Italiei. Guvernul de la Roma nu a oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial.

Planul lansat de Trump a generat până acum reacţii prudente în rândul aliaților occidentali, diplomații avertizând că un astfel de consiliu ar putea submina rolul şi activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Preşedintele american urmează să prezideze joi, la Davos, în Elveţia, o ceremonie de înființare a noului grup, în cadrul Forumului Economic Mondial. O sursă citată de Reuters a declarat că este puţin probabil ca premierul italian Giorgia Meloni, cunoscută pentru relaţiile apropiate cu Donald Trump, să participe la eveniment.

Conform informaţiilor apărute în presă, Consiliul pentru Pace ar urma să fie prezidat pe viaţă de Donald Trump şi să supravegheze iniţial aplicarea unui plan în 20 de puncte destinat încheierii războiului din Gaza, urmând ca ulterior să se implice în soluţionarea altor conflicte globale.

Statele membre ar trebui să achite o taxă de un miliard de dolari pentru a obţine statutul de membru permanent.

Constituţia Italiei permite aderarea la organizaţii internaţionale care promovează „pacea şi dreptatea între naţiuni” doar în condiţii de egalitate între state, principiu considerat incompatibil cu poziţia dominantă a Statelor Unite în cadrul noului consiliu, potrivit Corriere della Sera.

Invitaţii de participare au fost trimise către aproximativ 60 de ţări, însă până în prezent doar câteva, printre care Ungaria şi Israel, şi-au exprimat acordul fără rezerve.

Kremlinul a anunţat recent că şi preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din acest organism, fapt care a sporit îngrijorările aliaţilor occidentali.

Inclusiv România a fost invitată să ia parte la Consiliul pentru Pace.