Marți, 26 August 2025
Donald Trump amenință cu interdicții de călătorie și tarife suplimentare pentru oficialii UE care „cenzurează americanii"

Publicat:

Președintele american Donald Trump ia în calcul impunerea unei interdicții de călătorie pentru oficialii Uniunii Europene responsabili de Digital Services Act (DSA) și taxe suplimentare pentru țările cu legi similare, pe care le consideră discriminatorii față de americani.

Relațiile dintre administrația Trump și Bruxelles sunt deja tensionate. FOTO: X
Relațiile dintre administrația Trump și Bruxelles sunt deja tensionate. FOTO: X

Departamentul de Stat analizează posibilitatea impunerii unor sancțiuni, sub forma unor restricții de viză, împotriva celor care au elaborat legislația, în timp ce administrația SUA continuă să conteste ceea ce consideră a fi o tentativă de a reduce la tăcere vocile conservatoare, relatează Reuters. O decizie finală nu a fost încă luată, însă discuții au avut loc săptămâna trecută între oficialii americani.

O astfel de măsură este fără precedent, prin care Washingtonul ar penaliza țările pentru politici interne cu care administrația Trump nu este de acord.

Trump a avertizat, de asemenea, că va impune „tarife suplimentare substanțiale” Regatului Unit și altor țări care au introdus taxe digitale, dacă acestea nu renunță la legislație.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a descris aceste legi drept un „atac discriminatoriu” asupra companiilor tehnologice americane și a amenințat cu restricții la export pentru cipuri și tehnologii protejate produse în SUA.

Legea europeană privind serviciile digitale are ca scop combaterea conținutului ilegal online, inclusiv a discursului instigator la ură și a materialelor care implică abuzul sexual asupra minorilor. Washingtonul susține, însă, că măsurile UE impun restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare și favorizează cenzura.

Relațiile dintre administrația Trump și Bruxelles sunt deja tensionate pe fondul amenințărilor cu tarife comerciale. Secretarul de stat Marco Rubio a avertizat anterior că oficialii străini care „cenzurează” vocile americane, inclusiv pe rețelele sociale, ar putea fi vizați de astfel de sancțiuni.

Reacțiile oficiale rămân prudente. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că SUA „monitorizează cu îngrijorare creșterea cenzurii în Europa”, în timp ce Comisia Europeană a respins acuzațiile de cenzură, subliniind că „libertatea de exprimare este un drept fundamental în UE” și că legislația DSA stabilește reguli pentru combaterea conținutului ilegal, protejând totodată informarea online.

