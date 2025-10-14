Trump consideră că Spania ar trebui „pedepsită” cu tarife, după ce s-a plâns anterior că alocă prea puțin pentru apărare

Președintele Donald Trump ia în calcul „pedepsirea” Spaniei cu aplicarea de tarife vamale, după ce, pe 9 octombrie, a sugerat că ar trebui dată afară din NATO.

„Mă gândeam să îi pedepsesc din punct de vedere comercial cu taxe vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a declarat Donald Trump.

Săptămâna trecută, președintele SUA a sugerat că Spania ar trebui dată afară din NATO din cauza cheltuielilor restante ale țării pentru apărare.

„Am avut un singur întârziat — Spania. Trebuie să-i sunați și să aflați de ce rămân în urmă,” a spus Trump în timpul unei întâlniri bilaterale cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, scrie Politico.

„Și ei o duc bine, datorită multor lucruri pe care le-am făcut noi. Se descurcă bine. Nu au nicio scuză să procedeze așa, dar e în regulă. Poate ar trebui, sincer, să-i dați afară din NATO.”

Aliații NATO au convenit, la un summit din iunie, să respecte cererea lui Trump de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare — 3,5% pentru cheltuieli militare de bază și 1,5% pentru investiții mai largi legate de securitate. Spania a fost singura țară care a refuzat să se angajeze la acest prag.

Trump a lăudat Finlanda pentru creșterea cheltuielilor militare, măsură luată în mare parte ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

„Ați fost extraordinari în privința asta. Spania n-a fost,” i-a spus Trump lui Stubb în cadrul întâlnirii. „Spania a fost singura care nu a făcut-o, așa că cred că voi va trebui să începeți să vorbiți cu Spania.”

Spania se numără printre țările membre NATO cu cele mai mici cheltuieli de apărare, sub 1,2% din PIB în 2023, potrivit datelor alianței. Premierul Pedro Sánchez a susținut că țara sa trebuie să investească doar 2,1% din PIB pentru a-și îndeplini angajamentele de apărare.

„Am cerut ca aliații [NATO] să plătească 5% și nu 2%, iar majoritatea oamenilor credeau că asta nu se va întâmpla — dar s-a întâmplat aproape în unanimitate,” a spus Trump despre cererile sale privind apărarea.