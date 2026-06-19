Decizie neașteptată la Casa Albă: JD Vance își amână vizita în Elveția, acolo unde se pregătea semnarea unui memorandum de înțelegere cu Iranul

Vicepreședintele SUA JD Vance nu mai efectuează deplasarea în Elveția vineri, 19 iunie, așa cum fusese stabilit inițial, unde urma să participe la semnarea unui memorandum de înțelegere cu Iran.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a explicat că decizia are la bază aspecte logistice nerezolvate, în contextul pregătirii următoarei etape a negocierilor.

Oficialii americani au subliniat că echipa de negociere este pregătită să se deplaseze imediat ce programul va permite desfășurarea discuțiilor tehnice.

„În acest moment, vicepreședintele nu pleacă în această seară. Vom reveni cu detalii imediat ce există o actualizare clară privind pașii următori. Așteptăm începerea discuțiilor tehnice cât mai curând posibil”, a transmis Casa Albă, potrivit CNN.

JD Vance urma să fie prezent la ceremonia de semnare a memorandumului, programată pentru vineri în Elveția.

El declarase anterior că intenționează să participe personal, însă a recunoscut că momentul exact al finalizării înțelegerii rămâne flexibil.

În planul actual, negocierile tehnice pentru definitivarea acordului sunt așteptate să înceapă în acest weekend, vicepreședintele afirmând că își propune să conducă echipa americană de negociere.

Documentul aflat în discuție ar urma să prevadă oprirea atacurilor din regiune și ar putea contribui la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic la nivel global. În același timp, o astfel de evoluție ar putea duce la scăderea prețurilor la energie.