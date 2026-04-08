Miercuri, 8 Aprilie 2026
JD Vance îl atacă pe Zelenski și preia discursul lui Viktor Orban referitor la Ucraina. „Este absolut scandalos”

Vicepreședintele american JD Vance l-a criticat miercuri, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reluând poziția premierului ungar Viktor Orban, potrivit căruia Ucraina ar fi folosit livrările de petrol pentru a influența alegerile din Ungaria.

JD Vance a preluat discursul lui Viktor Orban împotriva Ucrainei. FOTO: captură video X
JD Vance a preluat discursul lui Viktor Orban împotriva Ucrainei. FOTO: captură video X

Vicepreședintele american JD Vance l-a atacat miercuri, 8 aprilie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, calificând drept „absolut scandaloase” comentariile acestuia la adresa premierului ungar Viktor Orban și reluând poziția liderului de la Budapesta potrivit căreia Ucraina ar fi folosit întreruperea livrărilor de petrol pentru a influența alegerile parlamentare din Ungaria, notează Reuters.

„Este absolut scandalos”

Declarațiile au fost făcute în cadrul vizitei sale la Budapesta, unde JD Vance și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, considerate, pe de o parte, cel mai dificil test din cei 16 ani de mandat pentru liderul ungar, iar pe de altă parte, cruciale pentru influența susținătorilor mișcării MAGA a lui Donald Trump în Europa.

În acest context, relațiile tensionate dintre Ungaria și Ucraina au fost un subiect central al campaniei electorale: Viktor Orban l-a acuzat pe Volodimir Zelenski, ori de câte ori a avut ocazia, că a oprit fluxul de petrol prin conducta Drujba, în încercarea de a influența votul, în timp ce Ucraina a explicat faptul că aceasta a fost avariată de un atac al Rusiei și că reparațiile necesită timp.

În paralel, Ungaria a blocat un împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, ceea ce l-a determinat pe Volodimir Zelenski să spună că ar putea indica adresa persoanei responsabile „băieţilor noştri”, subliniind că aceştia ar putea „să-i vorbească pe limba lui”.

Această remarcă, făcută pe 5 martie, la o conferință de presă la Kiev, când președintele ucrainean explicase că întârzierea ajutorului european a fost cauzată de poziția „unui singur reprezentant al UE”, a fost criticată la acea vreme inclusiv de liderii europeni.

În discursul său de miercuri, susţinut la o universitate din Budapesta, JD Vance a afirmat că Viktor Orban i-a relatat despre declarațiile lui Zelenski și s-a arătat revoltat de atitudinea preşedintelui ucrainean.

 „Este absolut scandalos. Niciodată nu ar trebui ca un șef de guvern străin... să amenințe șeful de guvern al unei națiuni aliate”, a spus el.

Acuzaţii la adresa presei şi a liderilor UE

În acelaşi discurs, vicepreședintele american a acuzat presa de standarde duble, exemplificând cu exemple din presa americană, dar şi din cea europeană.

„Ați văzut asta încă în 2016, când o mare parte din presa americană spunea că este de-a dreptul scandalos faptul că guvernul rus a cumpărat reclame pe Facebook în valoare de aproximativ 500.000 de dolari...”, a declarat el, subliniind că subiectul interferenţei unor „actori străini” în alegeri nu este deloc un subiect nou.

„Asta înseamnă influență străină. Dar oare nu e influență străină atunci când Uniunea Europeană amenință cu reținerea livrării miliardelor de dolari către Ungaria pentru că își protejează granițele? Oare nu este influență străină când ucrainenii închid conductele, provocând suferință poporului ungar în încercarea de a influența alegerile?”, a întrebat el retoric, înainte de a trece la acuzaţii directe, afirmând că situaţia din Ungaria reprezintă „cel mai rău exemplu de interferență străină pe care l-am auzit sau citit vreodată”.

„Interferența birocraților de la Bruxelles este rușinoasă și are drept cauză faptul că nu-l plac pe liderul ales al Ungariei”, a fost concluzia oficialului american trimis de Donald Trump pentru a-l susţine pe Viktor Orban.

Top articole

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban, să dispară din politica europeană”
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Inflația va crește peste estimări până în vară. Ce înseamnă asta pentru românii de rând punctual
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il Luce”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Sprijin financiar suplimentar pentru studenți: 2.550 lei. Proiectele se depun până la 29 mai 2026
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu. Cum a transformat fotbalul într-o sursă constantă de milioane de euro
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Orașul care a devenit cea mai atractivă destinație din Europa pentru vacanțele de weekend. Turiștii sunt impresionați de peisaje, dar și de mâncarea delicioasă
click.ro
image
Boala devastatoare care l-a răpus pe Mircea Lucescu. Medicii nu l-au mai putut salva
click.ro
image
Reacția Ramonei Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, după ce Fulgy a fost săltat de mascați și internat la Obregia: „Mă rog pentru el!”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vas aparținând civilizației Jiroft (© NearEMPTiness / Wikimedia Commons)
Rivalul misterios al Mesopotamiei în zorii civilizației umane
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
image
Orașul care a devenit cea mai atractivă destinație din Europa pentru vacanțele de weekend. Turiștii sunt impresionați de peisaje, dar și de mâncarea delicioasă

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori