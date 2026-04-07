Vicepreședintele SUA JD Vance acuză Uniunea Europeană de „ingerință străină” în alegerile din Ungaria

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat în mod repetat ceea ce a numit o ingerință externă fără precedent și „rușinoasă” în alegerile parlamentare din Ungaria, în timp ce, în același timp, și-a exprimat un sprijin puternic pentru Viktor Orbán.

Fără nicio ezitare, el a trecut de la a critica „birocrații” europeni pentru „unul dintre cele mai grave exemple de ingerință electorală străină” pe care le-a văzut vreodată și a-i acuza că încearcă să „distrugă economia Ungariei”, la a spune că este „aici să-l ajute în această campanie electorală” și că se așteaptă ca Orbán să câștige votul de duminică, scrie The Guardian.

Vance a afirmat că îl vede pe Orbán ca pe un lider care își „apără cu înverșunare” țara, „susține valorile civilizației occidentale” și are dreptate în numeroase domenii, de la energie la poziția privind Ucraina.

Însă contradicția evidentă din centrul criticilor sale la adresa „ingerinței externe” va ridica, fără îndoială, semne de întrebare în restul Europei.

Atacurile sale repetate la adresa „Bruxelles-ului” și Ucrainei — două dintre principalele ținte ale lui Orbán în această campanie — vor alimenta îngrijorările altor lideri europeni, care trebuie să decidă cum să reacționeze la această nouă realitate în care vicepreședintele SUA „nu intervine deloc” într-un scrutin dintr-un stat membru al UE.

Vance a fost întrebat și cum pot fi atinse obiectivele militare în Iran dacă SUA continuă atacurile.

De asemenea, a fost întrebat despre relatările privind atacuri americane asupra insulei Kharg, iar el a declarat că planul era să fie lovite „anumite ținte militare”.

„Termenul-limită stabilit de președinte a fost respectat de noi și de toți ceilalți. El a spus foarte clar că nu vom lovi infrastructura energetică până când iranienii fie vor face o propunere pe care să o putem susține, fie nu vor face nicio propunere. Le-a dat termen până marți, la ora 20:00. Nu cred că informațiile despre insula Kharg indică o schimbare de strategie sau vreo abatere de la poziția președintelui”, a declarat Vance.

El a glumit apoi spunând că liderii iranieni „nu sunt cei mai rapizi negociatori”, dar a adăugat că speră să primească un răspuns până la termenul-limită de la ora 20:00.