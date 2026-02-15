Mai multe morminte dintr-o localitate din judeţul Constanţa au fost profanate. Vandalii au furat bijuterii și bani

Poliţiştii au demarat o anchetă în localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, după ce opt morminte din 6 cripte au fost distruse, fiind sustrase bunuri.

”Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, anunţă, duminică, IPJ Constanţa.

Potrivit presei locale, făptașii ar fi intrat în cavorurile deținute de mai multe persoane de etnie romă, din localitate, și ar fi furat diverse bijuterii și bani.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, identificarea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun.