Psihologul Ion Duvac, audiat pentru hărțuirea sexuală a unor cliente. În timpul unei ședințe, i-a spus unei femei: „Ești o bunăciune în draci”. Percheziții în București

Psihologul Ion Duvac urmează să fie audiat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni grave de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, potrivit unor surse judiciare.

În cursul dimineții de miercuri, polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au efectuat două percheziții domiciliare în București, în cadrul anchetei deschise din oficiu la data de 23 februarie.

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cercetările vizează fapte care ar fi fost comise de un bărbat în vârstă de 64 de ani, medic psiholog.

„Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, la data de 23 februarie, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineață sunt puse în executare două mandate de percheziție în Municipiul București”, a transmis Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

În urma descinderilor, persoana vizată a fost depistată și urmează să fie condusă la sediul unității de poliție pentru audieri.

Ancheta este continuată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. La acțiune au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

Investigație PressOne: acuzații de comportament abuziv în cadrul unor ședințe de terapie

Reamtim că publicația PressOne a intrat în posesia unei înregistrări integrale din cadrul unei ședințe de psihoterapie susținută de psihologul Ion Duvac, membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România la acea dată.

Potrivit sursei citate, materialul audio indică un comportament de hărțuire sexuală și abuz în contextul relației terapeutice, aspecte care ar putea contraveni normelor de etică profesională.

Jurnaliștii susțin că ședința de terapie, care ar fi durat aproximativ două ore, a început cu discuții despre viața intimă a pacientei, în locul problemelor pentru care aceasta solicitase ajutor specializat.

„Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”, ar fi spus psihologul, potrivit înregistrării obținute de PressOne.

Psihologul a continuat cu afirmații considerate inadecvate pentru cadrul terapeutic: „Ești o bunăciune în draci. Trebuie să înveți să faci sex de calitate, ca să scapi de depresie”, se mai arată în materialul publicat.

Potrivit aceleiași surse, o altă persoană implicată în proceduri interne, audiată ulterior în cadrul Comisiei de Deontologie, susține că gravitatea faptelor ar fi fost minimalizată în timpul analizării plângerii.

„Adică e ca și cum ei voiau să mă convingă că nu a fost un abuz. Ca și cum a fost o relație de iubire care s-a terminat prost”, a declarat aceasta.